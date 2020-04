Hacen historia con One World Together At Home

UN MUNDO JUNTOS DESDE CASA HACE HISTORIA EN LA FILANTROPÍA

La transmisión digital y televisiva del multimillonario proyecto One World Together At Home, que reunió a cerca de 2 centenares de estrellas de talla internacional como Jennifer Lopez, Michael Bublé, Luis Fonsi, Juanes, Paul McCartney, Elton John, Celine Dion, Becky G, Natti Natasha y Sebastián Yatra, cumplió el objetivo de entretener a más de 120 millones de personas enclaustradas en sus hogares a causa de la pandemia de Covid-19 y, lo más importante a mi parecer, con el objetivo de agradecer a los trabajadores de primera línea en contra del coronavirus, con lo que también lograron recaudar más de 375 millones de dólares para ayudar a la cura de esta enfermedad que cambiará el rostro del mundo entero, por su repercusión económica.

Durante la celebración de la singular gala y del concierto más importante de la década, cada artista aprovechó su encierro para cantar desde sus rincones favoritos, lo que la gente disfrutó mucho, bajo la producción de tres de las televisoras de habla inglesa más importantes en el continente americano: ABC, NBC y CBS.

NUEVO RÉCORD FILANTRÓPICO

El estelar elenco de actores, actrices, cantantes y músicos no solo aprovechó el momento para pedir que nos quedemos en casa, como medida para mitigar el contagio, sino que cantaron sus temas musicales más exitosos, con lo que lograron rebasar el suceso del movimiento We are The World, que en la década de los 80 fue el mayor éxito benéfico de la historia musical para combatir el hambre en África.

A diferencia de aquella reunión de estrellas en el año de 1985, en la que Diana Ross, Paul Simon, Cyndi Lauper y Tina Turner, entre otras figuras, entraron en el estudio de grabación sin conocer el tema, y donde se dejaron ver abrazados interpretando la letra, cada uno con su peculiar estilo, terminó con un coro en el que cantaron al unísono los artistas más afamados de la época, conmoviendo al mundo entero. Era la época de los discos y se vendieron millones de copias en favor de la noble causa.

En México, también en 1985, un grupo de artistas de habla hispana, como Pedro Vargas, Vicente Fernández, Emmanuel, José Luis Rodríguez, Julio Iglesias y muchos más, formaron el Proyecto Hermanos y también hicieron labor social con el tema “Cantaré cantarás”, de Albert Hammond. Después, otros artistas harían labor semejante, como el tenor Luciano Pavarotti, quien alternaba en conciertos con sus amigos del pop y del rock como Michael Jackson, Barry White, Bono, Zucchero, Enrique Iglesias y otros en favor de causas como los niños de Bosnia y de Liberia, afectados por las guerras.

El concierto One World Together At Home va a ser tema de conversación de mañana en todo el mundo, y seguirá incrementando vistas en la web, con lo que sumarán donativos para sostener las labores de ayuda de los “soldados” de esta guerra en contra de uno de los virus que ha logrado poner de cabeza al planeta entero.

Este activismo del medio artístico internacional inspiró a millones de personas que se encuentran encerrada en su hogar y motivó también a revitalizarnos y generar una ola enorme de solidaridad a nivel mundial, con pleno conocimiento de impulsar un cambio global gracias a los miles y miles de donativos que surgieron de forma espontánea. Eventos como este nos devuelven la fe en la humanidad y ponen de manifiesto la generosidad del gremio artístico, que desde las más diversas trincheras hace todo lo posible porque este confinamiento sea más tolerable. ¡Bravo por todos ellos!

