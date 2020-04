El soliloquio de AMLO

No importa la crisis mundial por el coronavirus, tampoco importa la caída en el precio del petróleo, menos que marzo fuera el mes más violento en lo que va del sexenio y el segundo más violento en los últimos cinco años. El presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido de que las cosas van muy bien, que la gente está contenta y que no hay problema en materia económica.

El presidente no escucha, encuentra enemigos y conspiradores donde no los hay y mantiene una constante confrontación con aquellos que presentan datos o cuestionan al gobierno en cualquiera de sus rubros. Todos los días en las mañaneras el mandatario dirá que vamos bien, no importa lo que pase, para él vamos bien.

El país maravilloso que pinta el presidente dista mucho de los problemas que aquejan a los ciudadanos todos los días, sin embargo y a pesar de todos los problemas mantiene un nivel de aprobación aún positiva. Todas las encuestas marcan una importante baja en su popularidad y la caída puede ser catastrófica en los siguientes meses, pero hoy aún hay encuestas que le dan entre 50% y 60% de aprobación.

La polarización sigue su marcha, parece inverosímil que aquellos que apoyan al presidente no solo no crean en los problemas que hoy tenemos, sino que inevitablemente sospechan de una conspiración para desequilibrar el gobierno de López Obrador. Desde su óptica cualquier problema que surja es parte de un grupo de personas que enfocan sus recursos y energía en provocar problemas para derrocar al presidente.

Así el soliloquio que dice López Obrador le brinda auto consentimiento, pero también le rinde aplausos, hoy menos, pero siguen. El mandatario utiliza la frase de“vamos bien”para cualquier reto que enfrente el país, sabemos que no vamos bien y que sería mejor que con honestidad le hablara a sus gobernados, pero en medio de su campaña eterna eso no va a pasar.

Después de solo un año y 4 meses de gobierno hay mucho que cuestionar y poco que aplaudir. Hoy, López Obrador se empeña en presentar un país maravilloso y una realidad que no existe, al final tendrá gente que lo apoyará durante todo su sexenio, pero no podemos dejar de ver que hoy las cosas no son como en campaña y la realidad está alcanzando al presidente, aunque se cuente un cuento para sí solo.

