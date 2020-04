PolíticaConfidencial Morena batea a sus propios senadores por Ley de Amnistía

• Germán Martínez causó escozor entre las filas morenistas. Como le anticipamos aquí, el senador y ex panista fue al Senado el lunes para lograr el quorum para aprobar la Ley de Amnistía, como ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no votó porque le rechazaron sus propuestas de cambios. Otros siete senadores de Morena también propusieron cambios y los batearon como a Germán, pero el ex director del IMSS optó por abandonar la sesión; decisión que molestó a más de uno, nos cuentan.

• Mario Delgado no da color. En el Senado se pusieron las pilas para, al menos, aprobar ‘haiga sido como haiga sido’ la Ley de Amnistía. Pero en la Cámara de Diputados los legisladores nomás no se ve que le echen ganitas ante la pandemia. Prefieren ver los toros desde la barrera.

• Jorge Alcocer deberá arrastrar más el lápiz para la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Levantó ámpula que plantearan a médicos privilegiar a pacientes jóvenes contagiados de Covid-19 por encima de personas de la tercera edad. Nos cuentan que los 10 días que se dieron, a partir del lunes pasado, son pocos porque muchos ojos de médicos están puestos en el documento.

• Andrés Manuel López Obrador cerrará 10 subsecretarías y la mitad de oficinas públicas para atender la crisis económica ante la pandemia. Toda la estrategia para recortar de todos lados… pero no de megaproyectos como Dos Bocas y el Tren Maya.

