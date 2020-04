Un canto a la vida

Es clave que en una época como la que estamos viviendo –en donde el mundo pareciera haberse puesto en pausa– estemos conscientes que depende de nosotros el sentirnos bien o sentirnos mal. Depende de nosotros que los días pasen rápido o vayan lento muy lento.

Somos los únicos responsables –como parte de la sociedad– de salir positivamente cuando nos den la noticia de que todo vuelve a la normalidad. Es difícil encontrarse artistas que no se dejen envolver por el entorno de encierro y saquen su lado positivo y salgan adelante siempre con la cara al frente y el pecho lleno de emoción.

La artista española Rosalía es un caso muy especial, es una artista que, a pesar de estar decidida a conquistar el planeta entero, tiene los pies en la tierra y no olvida nunca que con la actitud va a seguir en el camino del éxito que hasta ahora ha recorrido.

En entrevista exclusiva nos dice: “Me he puesto a pensar estos días y creo que es un momento que te hace reflexionar mucho y que es un momento para los que tenemos la suerte de estar a salvo en casa, es un momento que se presta para la introspección. Y para reflexionar y hacer cosas como uno quiera, para leer, para ver películas, para nutrirse por dentro, para cuidarse, no sé, a todos nos ha cogido por sorpresa y todos estamos intentando recolocarnos ante esta situación”.

Y recolocarse es justamente lo que necesitan los artistas que tienen hambre. Es importante que – después de mucho pensar– los artistas que quieren llegar marquen bien los planes que siguen para después de la pandemia.

“A mí me gusta mucho viajar, me gusta estar mucho de arriba para abajo, siempre estoy muy acostumbrada a estar en movimiento, entonces lo que más me ha chocado es el no poder estar en la calle, a mí me gusta mucho estar en la calle y hablar con la gente, se me hace extraño estar encerrada y no tener la libertad de movimiento, porque yo soy de España, de Barcelona, y tengo a mi familia ahí y les echo un montón de menos, no puedo viajar en este momento porque es una cosa que me ha cogido aquí en Miami y mi familia está allá. Ojalá que todo esto se estabilice y pueda ir pronto para allá”.

Ella, como todos, agradece a la tecnología el poder que te da para acercarte con los que quieres, para seguir encontrando en sus imágenes y voces la inspiración para no caer en estos días en los que lo más fácil es ceder y dejarse vencer.

“Ahora tengo la suerte de poder hacerme llamadas con mi familia, con mis amigos, tenemos teléfono, que en un momento dado te haces ahí un FaceTime y se te pasa la pena, porque claro que estar aquí en la casa sin ver a tus amigos, es duro la verdad. Y sin hacer planes, sin poder moverte ni nada.”

Y desde el encierro, Rosalía nos habla de “Dolerme” una nueva canción la cuál engloba un sinfín de sentimientos.

“Esa canción la empecé a hacer en unos meses, la idea, pero no la tenía para nada desarrollada, pero cuando empecé a estar en cuarentena estaba a punto de sacar otra canción, y era con un artista americano y dije “no, no, no” yo no le veía el feeling de canción y que estuviera conectado con el feeling que yo tenía en ese momento.

“Entonces me encerré dos semanas, a terminar “dolerme” trabajando a distancia con el productor y la terminamos a distancia, grabamos y todo a distancia, lo mejor que se pudo para poder sacar esa canción en ese momento. “Dolerme” para mi tiene que ver con ese feeling de estar aislado por lo menos a mi me daba esa vibra y por eso era tan importante para mi terminarla, y poder compartirla con todos mis fans y con toda la gente.”

Así es como la Rosalía saca la mejor parte del encierro en esta cuarentena y sigue plena y dispuesta a convertirse en una gran estrella, una gran estrella que dure muchos años y emociones a millones.

