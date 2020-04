Esposo de Yadira Carrillo recuperaría su libertad

JUAN COLLADO, CON UN PIE AFUERA, VÍA LEY DE AMNISTÍA

Al no haber sido condenado por delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o uso de armas de fuego en la comisión de delito, el esposo de Yadhira Carrillo, Juan Collado, solicitó aplicar para la Ley de amnistía, por lo que en un plazo no mayor a 4 meses, el abogado que llevó el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, estaría gozando de libertad condicional. Quien fuera tal vez el abogado más importante de México podría salir casi inmediatamente, si y solo si, “despresurizan” el Reclusorio Norte como un acto humanitario para evitar contagios masivos de coronavirus entre los internos.

NOVIA DE LUIS MIGUEL LE BRINDÓ SERENATA

Mollie Gould, por medio de una videollamada, le dedicó a su famoso novio el concierto de David Guetta, pues un amigo cercano a Mollie nos contó que su amiga sorprendió a Micky con ese detalle que le pareció de buen gusto, porque justo estaba en su yate escuchando al DJ que estaba dando un concierto desde un edificio de departamentos en Miami, Florida, muy cerca de la marina en donde Luis Miguel se encuentra en cuarentena, mientras su novia está con su familia en Los Ángeles, California, desde donde se conectó por internet para disfrutar del arte del Dj francés junto a su amado, apenas unas horas antes de que éste cumpliera 50 años de edad y así celebraron el precumpleaños, ambientados con música electrónica.

SNOOP DOG Y BANDA MS ESTRENARÁN DUETO EN MAYO

El 1 de mayo, este próximo viernes, por diferentes redes sociales y plataformas digitales la banda sinaloense más escuchada en el mundo, la MS, y uno de los mejores exponentes del hip hop, Snoop Dog, estrenarán un tema musical que hicieron juntos y que los fanáticos de ambos están esperando con ansia. Los medios especializados ya quieren escuchar el tema, que seguramente se viralizará y conseguirá millones de vistas inmediatamente sea estrenado. Esta mancuerna será de mucha utilidad para los artistas, pues los sinaloenses ayudaran a Snoop Dog a penetrar en el gusto del público latino y viceversa, porque el californiano tiene millones de admiradores en Estados Unidos, mercado que conocerá a la banda del regional mexicano más taquillera de esta década.

“EL POTRILLO” SE REUNIRÁ CON COMPOSITOR DE “COMO QUIEN PIERDE UNA ESTRELLA”

Humberto Estrada es el autor de uno de los temas que catapultaron a la fama al hijo menor de Vicente Fernández y con quien Alejandro no se ha reunido desde hace más de 20 años. Será el próximo septiembre cuando se realice la reunión programada, si el coronavirus lo permite, pues un amigo en común consiguió el encuentro, en donde Humberto llevará varios temas de su autoría para que Fernández los considere en su próximo material discográfico. Ojalá y así sea, pues “El Potrillo” conoció el éxito de la mano de varios compositores, entre ellos Humberto, quien después de un secuestro no ha pasado por buenos momentos. Si hay una familia agradecida en este medio, esa es la de los Fernández, así que ojalá y vuelvan los éxitos para esta mancuerna de grandes artistas.

EL FESTIVAL PA’L NORTE PODRÍA SUSPENDERSE NUEVAMENTE

El festival que más ruge en el continente americano, que cambió de fecha del mes de marzo al mes de septiembre a causa de la pandemia del Covid-19, podría quedar suspendido en su edición de este año, pues artistas extranjeros no están agendando presentaciones porque los expertos de la Organización Mundial de la Salud han recomendado que la sana distancia debe permanecer hasta diciembre de este año, por lo que los conciertos masivos no deben realizarse y como ejemplo está la cancelación del año escolar el países como Estados Unidos, donde la juventud regresará a las aulas hasta el 2021. Seguramente el mismo festival Coachella, entre muchos más que se realizan en otros países, se realizarán hasta el próximo año pues mientras la vacuna del coronavirus no exista, será muy difícil regresar a la normalidad y sobre todo en el negocio de los eventos musicales multitudinarios. Sigamos pendientes y en casa, cual debe de ser.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro