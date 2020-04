José Román presidente de Nissan: la estrategia ante la cuarentena

Nissan mexicana inicia fabricación de respiradores médicos, tapabocas, batas y cubrecaras “3D”.

¿Cómo manejar una empresa con 15 mil empleados desde la cuarentena?

¿Cuál será su estrategia de producto a 12 y 18 meses?

Sentra primer auto post Covid19 en presentarse.

¿Cómo será el nuevo normal de la industria?

¿El mercado… que fenómeno vivirá en ventas?

Esta semana, a 5 semanas de iniciado el distanciamiento social en el país, pude hablar con José Román, presidente y director general de Nissan Mexicana, la armadora líder en ventas en el país, me confirmó que sus ingenieros han desarrollado y llegado a la fórmula para producir respiradores de asistencia médica en sus plantas, las cuales hoy están paradas.

A esta acción se une que han logrado la manufactura de tapabocas, alcohol gel, batas y la impresión “3D” de mascaras que tapan toda la cara.

Al platicar sinceramente con él a través de video llamada desde su casa, donde luce tranquilo pero enfocado en el negocio, me comenta: “En las escuelas de negocios a uno no le enseñan a manejar una crisis de esta magnitud, y aunque he pasado por a varias emergencias en mi carrera como erupciones, inundaciones, devaluaciones, crisis financieras, esto es algo sin igual a nivel mundial. Pero hay pasos que se deben de implementar, primero es cuidar al equipo (Nissan Mexicana lleva desde el 25 de marzo en cuarentena); segundo es observar la salud financiera, siendo cautos con el gasto; tercero hay que tener claro que esta situación va a pasar y hay que desarrollar planes para volver a escenarios mas o menos normales”.

Regresando al “nuevo normal”

Nissan cuenta hoy con 15,000 empleados por lo que significa un gran reto volver a trabajar, pues en las nuevas normas habrá que tener mucho cuidado, me da ejemplos sencillos como los camiones de sus empleados al trabajo donde entrarán menos personas y quizás salteados uno por asiento, en comedores de la empresa las distancias cambiarán, y me dice la clave hacia adelante: “hay que estar claros que en a este nuevo normal tendremos que atacarlo con disciplina”.

Así, construye su plan de negocios con la nueva realidad y con la misma seguridad afirma: “Nunca hay que desaprovechar una crisis, hay que aprender cosas. En el trabajo no soy una generación que nació entre toda la tecnología actual, por ejemplo, hoy he tenido videoconferencias con 1,000 empleados de Nissan, luego con 250 distribuidores en línea y funciona, temas que hace cinco años los veía imposible”.

Así ve la crisis de una manera seria, pero positiva y asegura: “aunque que cambie la realidad y probablemente la forma de hacer negocios y de realizar comercio, va a ser un nuevo normal” afirma.

Digital: nuevo hábito del cliente

En cuanto al contacto con sus clientes desde hace cinco semanas implementó un plan que ha resultado exitoso con sus distribuidores con plataformas digitales donde el cliente puede obtener su crédito “on line”, en cuanto a la parte financiera hay planes estratégicos para ayudar a quien necesita de un vehículo o quiere invertir, dejan al cliente pagar sus primeras mensualidades hasta octubre, noviembre o diciembre en varios vehículos de mayor volumen, y en cuanto a créditos activos hay apoyo negociando cliente por cliente, “esto da seguridad a los clientes que quieren comprar o necesitan un coche, recordemos que el auto es muchas veces una necesidad por eso a nivel mundial en los peores momentos de esta crisis se siguieron vendiendo coches.

Hoy lo mas importante es que al cliente en el proceso le facilitamos la vida para adquirir un auto y ya no tiene que ir al distribuidor necesariamente, pero es un proceso que seguimos en el proceso. Hoy en servicio el cliente ya quiere que se vaya por el auto y se le regrese, etcétera. Hace 100 años que no cambiaba la manera de vender autos, pero ahora si lo hará”.

Me asegura algunos escenarios en los cuales luego de la crisis uno de los escenarios es que probablemente se vendan mas coches pues en ellos la población que los pueda adquirir se sentirá mas segura que en un transporte público o compartido. Así estima que un par de meses en ventas como este abril, sufrirán las ventas pero que la curva crecerá poco a poco y en cinco meses podremos ver mas normalidad.

Sentra primer auto post-Covid

El año pasado y a parte de este año le han llamado el año del sedán por renovaron Altima, Máxima y Versa el cual ha sido un gran éxito en su introducción vendiendo más de 10,000 unidades, pero ahora justo termine el proceso del coronavirus, lanzarán el nuevo Sentra que ya se vende en Estados Unidos, producido en México y le puedo asegurar que es una de las marcas mas importantes que tiene en el país, por lo que él mismo considera que será uno de los grandes autos en seguridad y equipamiento y lo tendrá en un segmento muy importante en el país. “Logramos una especificación para México sinceramente muy buena, estoy muy contento con el producto, solo esperamos a salir de esta situación y será nuestro primer lanzamiento”.

Y me asegura, lo cual considero que será una de sus fortalezas a futuro en el mercado que en los próximos 12 a 60 meses renovará 60% de los productos, con lo cual es cuestión de tiempo para alcanzar a más y más clientes.

“No se si los lanzamientos van a ser virtuales, digitales o como cambiarán, pero hay que seguir trabajando duro, estoy muy positivo, seguir aprendiendo, pero no hay que disminuir planeando el futuro” concluye.

