PolíticaConfidencial ¿México dará ejemplo al mundo sobre el Covid-19?

• Jorge Alcocer revela que le faltan 500 mil colaboradores al sector Salud. Son 123 mil médicos, 70 mil especialistas y 300 mil enfermeras. Se lo dijo a Telesur. También dijo que la pandemia pondrá en jaque –pero no mate– al plan de salud de la 4T, y que si logran superar la prueba, el modelo mexicano dejará un ejemplo a la región y al mundo. La entrevistadora, por cierto, no dejaba de insistir en que el modelo neoliberal lo dejó atrás AMLO. ¡Órale!

• Javier Aguirre Vizuette quizá no le diga mucho. Quizá tampoco que es hijo del ex regente de la CDMX del mismo nombre, pero Velázquez como segundo apellido. Pero su nombre empieza a cobrar notoriedad porque se le vincula con negocios poco claros de casinos y, lo más delicado, próximo a Luis Miranda, compadre de Enrique Peña Nieto, quien está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se avizora algo fuerte, nos anticipan. Y no es nada bueno para el joven y ambicioso empresario y político.

• Mario Delgado ahora tiene en las manos la papa caliente de aprobar el ajuste a la ley que deja “carta blanca” al presidente López Obrador para manejar el presupuesto como considere, para enfrentar el Covid-19. El diputado de Morena no le puede quedar mal a AMLO… aunque toda la oposición ya dijo que lo que pide no es viable. A ver qué cuentas entrega.

