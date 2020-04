Así quedó la flota de Interjet

Tras su precaria situación financiera, litigios, adeudos con el gobierno federal y ahora los efectos del Covid-19, Interjet ha tenido que devolver 54 de sus 66 aviones Airbus

No quiero ser fatalista pero ya se vislumbran escenarios catastróficos, sobre todo en la industria aérea. Tal es el caso de Interjet, de la familia Alemán; pues debido a la pandemia que combinado con sus líos legales y una pesada carga de adeudos, se tuvo que deshacer de 54 de 66 aviones Airbus, los cuales ya están en posesión de sus propietarios, o sea, las grandes arrendadoras internacionales.

Recientemente esta aerolínea declaró que los aviones los llevó a Estados Unidos para estacionarlos temporalmente, sin embargo las matrículas de algunos de ellos ya están siendo cambiadas por matrículas de Estados Unidos y Canadá, es decir ya no volarán en México.

Antes del COVID-19, Interjet llegó a tener 88 aviones (66 Airbus y 22 Sukhoi), aunque operaba alrededor de 60 por sus problemas de mantenimiento en la flota rusa Sukhoi y algunos Airbus que eran utilizados como refacciones para otros aviones. Hoy le quedan solamente 12 Airbus y de los 22 Sukhoi, sólo sirven dos.

Fue a finales del 2013 cuando la aerolínea de los Alemán recibió el primer Sukhoi y para el 2018 alcanzó a tener 22. La compra fue de acuerdo con expertos del sector, uno de los peores errores de la aerolínea, pues no hay centros de mantenimiento en Latinoamérica, no tenían suministro de refacciones, era un avión con serios defectos de fabricación y además la aerolínea ya presentaba problemas financieros, tanto que comenzó a registrar contribuciones no pagadas al SAT desde el mismo año 2013.

Para 2016 hubo otro golpe pues la autoridad aeronáutica de Rusia advirtió defectos en el avión e Interjet tuvo que suspender operaciones de la mitad de su flota, al tiempo que los usuarios perdían confianza en subirse a esos aparatos y gradualmente dejó de pagar las refacciones y optó por canibalizar su propia flota, es decir quitarle partes a unos aviones para usarlas en otros.

Eso mermó más sus finanzas y su flota disponible. El status de la flota rusa de Interjet es la siguiente: 1 parado desde 2015; 12 parados desde 2018; 5 parados desde 2019; 2 parados desde hace más de un mes; 2 en servicio: Total 22 aviones.

Así las cosas, en el marco del COVID-19 con una flota cada vez más ligera, el panorama luce sombrío para la aerolínea de la familia Alemán.

Más donativos

En los tiempos difíciles que enfrenta el mundo por la pandemia provocada por COVID-19, el sector empresarial ha sacado el pecho para contribuir a esta lucha. Recientemente supe que una empresa orgullosamente mexicana, adaptó una de sus líneas de producción para elaborar caretas, se trata de la empresa farmacéutica PISA que, con esta producción, podrá donar 200,000 kits de seguridad que servirán para equipar con caretas, cubrebocas y guantes a profesionales de la salud del sector público que están en el primer frente de combate contra este virus.

Tan sólo en Jalisco, esta farmacéutica donará 2,500 kits para hospitales civiles; 1,500 en el Hospital de Zoquipan y 5,000 para la Caravana de la Salud. Todo este donativo complementa los más de 2.2 millones de sueros rehidratantes, Electrolit que la firma jalisciense ha donado en todo el país.

Asesoría especial

EB Life, que codirigen René y Alejandro Escobar Bribiesca, están ofertando asistencia y protección extraordinaria de patrimonio a través del corretaje de seguros, reaseguro, fianzas y administración de riesgos para empresas y personas.

Además, pertenece y forma parte del plan de crecimiento y estrategia de negocios para 2019 de la compañía mexicana EB Capital, a través de la alianza comercial con Murguía Consultores, socios de Afianzadora Insurgentes y Quálitas; y atiende las diferentes necesidades de protección para cualquier tipo de riesgo.

Por cierto esta firma advierte que frentea la pandemia del COVID-19, se estima que alrededor del 15% de la población en México no cuenta con cobertura publica ni privada para hacerle frente al coronavirus.

Además señalan, que menos del 9% de la población del país cuenta con un seguro de gastos médicos mayores para atenderse en caso de necesitar algún tipo de tratamiento para el COVID-19. Y de las 32 compañías aseguradoras, sólo 4 excluían en coronavirus, aunque dos ya buscan también cubrirlo.

Online, la respuesta

Al no ser de los negocios esenciales y no permitirse abrir al público, las empresas están optando por las venta “online”, o sea, servicios a domicilio y hasta en camionetas pick up. Tal es el caso de Mom&Sons, que dirige Miriam Bautista, franquicia tapatía de estilismo y belleza, que ofrecen sus servicio en privado, en la comodidad de el jardín de sus clientas.

Cumpliendo con todas las medidas de sanidad, desinfección y limpieza. Así que la innovación, disrupción será lo que hará que los negocios permanezcan, aunque la cifra de los especialistas augura que serán al menos el 40 por ciento de los negocios que hoy conocemos que pasarán a la historia. Este último dato no lo digo yo, lo advierte John Chambers, exdirector ejecutivo y CEO de Cisco Systems.

Thincrs, UDEMY y Jalisco

La plataforma Thincrs, que evalúa las habilidades digitales de estudiantes y graduados, y UDEMY, el mercado global más grande de enseñanza y aprendizaje, concretaron una alianza con el Gobierno de Jalisco para acercar a miles de estudiantes del estado acceso en línea a cursos para desarrollar las habilidades de mayor demanda en el mundo laboral.

En medio de la pandemia del COVID-19 el anuncio es una luz al final del túnel pues de esta manera el Gobierno de Jalisco reconoce el valor de estas capacitaciones para la educación de los estudiantes y la aportación para las escuelas en Jalisco.

Con una oferta de más de tres mil cursos en línea, las licencias Udemy-Thincrs trimestrales para estudiantes y anuales para docentes, esta propuesta representa una excelente oportunidad para crecer profesionalmente en un momento en que miles de estudiantes de secundaria, preparatoria, colegios y universidades deben hacer una transición al aprendizaje en línea debido a la pandemia existente ocasionada por COVID19.

Así que tome nota pues los estudiantes de distintas escuelas ya tienen acceso a cursos de UDEMY dentro de la plataforma de Thincrs.

