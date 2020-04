La casa de las flores llegó a su final

¡Ya en etapa tres! Así que todos a poner nuestro granito de arena para salir avante de esto. Me encanta que nuestros artistas mexicanos estén poniendo también de su parte obviamente para promover sus trabajos, pero, en estos tiempos la tecnología juega un papel importante para conocerlo.

Ejemplo: Yahir, Benny Ibarra y Ha*Ash tendrán transmisiones en vivo a través de la cuenta de CitiBanamex en Intagram en donde podremos charlar con ellos, nos cantarán y hasta nos enseñarán a construir un Tepee (una tienda de apache) como en el caso de Yahir.

Esto es muy valioso para los que estamos en casa ya que con esto al menos no estamos desconectados de la música que nos gusta y de nuestros artistas favoritos. Y por medio de esta red social, me refiero a Intagram también desde sus cuentas de algunos famosos podemos chatear con ellos. El chiste es buscar quien está haciendo transmisión en vivo y solo hacer clik para sentirlos más cercanos.

Como era de esperarse, por fin llegó la última temporada de “La casa de las flores”, escrita por Manolo Caro y creada para Netflix. En ésta podemos ver a un gran reparto Luisa Huertas, Darío T Pie, Stephanie Salas, Paz Vega, Pedro Sola, Henri Donnadieu, Tara Parra, Ariane Pellicer y Miguel Bosé por mencionar algunos.

Juntarlos no es tarea fácil, creo que es una gran proeza. Mucho se ha dicho de ¿que si les gusta o no? ¿Qué si es buena o no? Tal vez a muchos de nosotros está dentro de nuestras preferencias, ya que desde su lanzamiento causó mucha conmoción volver a ver a Verónica Castro estelarizando una serie. Ese fue el boom y si le agregamos que una estupenda actriz como Cecilia Suárez le dio un toque muy particular a su personaje de Paulina de la Mora en su forma de hablar, eso llamo mucha la atención.

Recuerdo que cuando se lanzó en agosto del 2018 yo estaba en España vacacionando; allá también se vio y todos los amigos de la madre patria que la vieron me decían ¿Por qué Cecilia habla así? Y no entendía de qué hablaban. Hasta que llegué a México y me di cuenta de la dimensión de lo que era esta serie.

Hoy llegó la tercera temporada y así su fin. Yo la vi de principio a fin, reconozco la gran labor de todos en esa historia, de los actores, del mismo Manolo, y el de todos los involucrados, y por eso se está hablando de ella ahora. Imagino que quieren mi opinión, pero mejor quiero leerla de ustedes. Porque si bien puedo decir que es una obra maestra o también puedo decir que no me agrado.

Por eso quiero que ustedes sean los que me digan que opinan de ésta, que sean los críticos, ya que ustedes son los que mandan. Me despido y quiero leerlos.

