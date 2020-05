El binomio de la música

Hoy en día, Adexe y Nauzet Gutiérrez se han convertido en un ejemplo de que cuando tienes un deseo que proviene del corazón, lo puedes lograr, ya que estos hermanos con su lucha siguen con la mira en la conquista del público de habla hispana usando todas las herramientas que les permitan conseguirlo.

A pesar de la situación que afrontamos han sabido mantener ese toque de creatividad y alegría que los caracteriza.

“Estamos tranquilos con lo que se puede, y la verdad es que estamos bastante bien… y pues, vaya lo que estamos haciendo es aprovechar un poco el tiempo, estamos haciendo entrevistas, aprovechamos para componer, seguimos trabajando, y esperamos que pronto podamos volver a viajar porque es algo que disfrutamos mucho y que por ahora no se puede hacer”.

De 14 y 17 años, ambos artistas han tenido la dicha de conocer un lado más profundo y personal de las redes sociales, en los que un solo clic los conecta con miles de personas alrededor del mundo. Mas eso no los ha hecho despegar los pies del suelo, ya que aún con los impresionantes números que manejan en redes sociales, ellos se mantienen fieles a sus raíces, y a su esencia.

“Las redes sociales han sido todo, porque sin ellas no podríamos publicar nuestra música. Entonces nosotros nos mostramos como somos siempre y eso es muy bueno, ya que gracias a eso la gente nos conoce y nos quiere por lo que somos. Es decir, no sentimos la presión de no poder ir por cierto camino, o de no poder decir algo, porque siempre somos naturales y por eso conectamos tan bien con nuestro público”.

Adexe y Nau tienen más que claro que el mundo actual en el que coexistimos no se trata solamente de generar videos, lives o cualquier tipo de entretenimiento digital sin razón, sino que va más allá y es debido a ello que buscaron la manera de hacer que la gente se entretenga con ellos desde sus hogares.

Adexe y Nau son la prueba clara de que la música no es deporte para compartir, sino que se trata de un arte ya compartido, un arte en el que se necesita de talento, creatividad, energía, buena vibra y sobre todo un corazón enorme que salga avante en cada momento de tu trayectoria.

