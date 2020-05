Flores, comida del Agapi Mu, La obra que sala mal y Pandora, las opciones para este 10 de mayo

Creo que esta será la primera vez que un 10 de mayo los celebremos como como acostumbramos los mexicanos. Esta vez los centros comerciales estarán vacíos, los restaurantes, los cines y teatros. Sin duda este año ha marcado significativamente las formas de celebrar; sólo hemos podido demostrarles a las personas muestro amos con videos, fotos, un telefonazo o los más modernos con videollamadas por zoom, WhatsApp u otras herramientas que tengamos a la mano.

Pero este 10 de mayo en especial tendremos que ingeniárnoslas para demostrarle a la “jefa”, la progenitora, la reina del hogar, o sea nuestra santa madre cómo podemos apapacharla en tiempos del coronavirus.

Me he puesto a ver algunas opciones para regalar como www.colibriflowershop.com , una florería que en verdad he visto lo que hacen y además maneja un precio por una base de metal con 50 rosas de invernadero por sólo mil 259 pesos o arreglos de orquídeas desde los mil 300 pesos, y te lo llevan a domicilio sin costo alguno. Esto es una buena opción.

Si eres de los que les gustaba llevarla a comer a mamá, puedes ver las redes del AgapiMu y ahí podrás encontrar paquetes a alcance de tu bolsillo como una entrada Pikilia (platillo de 5 entradas) y cuatro platos fuertes a escoger por 690 pesos y como los del AgapiMu se ponen guapos porque los postres van gratis. Pueden llevar el sabor de Grecia a la mesa de mamá.

Si tu mamá es de las que ama el teatro esto te caerá como anillo al dedo, en otras ocasiones les he platicado de “La Obra que Sale Mal”. Les recuerdo que es un montaje dentro de otro montaje, el grupo de teatro de una universidad tratan de montar “Asesinato en la Mansión Haversham”; y entonces se dan cuenta que no pueden estrenar por la contingencia y deciden hacer un programa de revista para YouTube.

Estrenarán un episodio cada viernes a las 19:30. Hacen desde casa cápsulas, reportajes y obvio todo les sale mal. Es una parodia de un programa de revista matutina como “Hoy” o “Venga la Alegría” pero en la que todo sale mal. Muero de ganas de ver a Ari Albarran, Artús Chávez, Daniel Bretón, Daniel Haddad, Daniel Ortiz, Iván Carbajal, Jose Luís Rodríguez “Guana”, Juan Carlos Medellín, Majo Pérez, Ana Sofía Gatica y Alex Gesso.

Y su sus mamis son fanáticas de Pandora les cuento que el jueves a las 18 hrs. harán un live en YouTube donde charlarán de su ábum “XX años con Pandora” que salió hace varios años. La presentadora de nuevo será Sofía Sánchez Navarro. Qué emoción ver a este trío de grandes cantantes: Mayte, Isabel y Fernanda contándonos los pormenores y anécdotas.

Eso sí, les aseguro que pasaremos un rato lleno de risas. Ah porque, de qué nos, harán reír, nos harán reír. Son divinas, las amo y ya quiero volver a verlas, abrazarlas y charlar con ellas.

