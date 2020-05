PolíticaConfidencial datos de Covid-19 enfrenta de nuevo a Narro con López-Gatell

• José Narro contra Hugo López-Gatell. El ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM no suelta al subsecretario de Salud por los extraños números con los que explica la pandemia. En la conferencia nocturna de Palacio Nacional el subsecretario le dio la vuelta al tema, pero se dio el espacio para decir que no recordaba si Narro seguía en el PRI o en el PAN o en dónde. Va el dato: renunció al PRI y carece de militancia, pero ¿acaso para la crítica se necesita credencial de ciudadano del mundo?

• Hugo López-Gatell contra José Narro. Y en el revire a Narro, el subsecretario comentó muy brevemente que, por cierto, al llegar la actual administración encontraron 306 hospitales abandonados… de la gestión anterior, en la cual Narro fue secretario de Salud. Ya engallado agregó que, si quieren los periodistas, este jueves contesta más a fondo al ex rector de la UNAM. Digamos que López-Gatell se está poniendo los guantes y no sólo declama poemas de Miguel Hernández en sus tiempos libres en programas web del Fondo de Cultura Económica.

• Graciela Márquez y la caída del sector automotriz. Hasta ahora las presiones de Estados Unidos para la reactivación de las actividades ha sido intensa. Pero a esto se suma que la industria automotriz en México continúa en caída libre y ahora el empujón al abismo se lo dio el Covid-19. Ya veremos qué tanto avanzan. Y, por cierto, al que no se le ve muy seguido es al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, porque si hoy es la pandemia mañana será –que ya lo es– la crisis económica.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro