El Lora de toda la vida

México está atravesando por un momento difícil, pero a la vez muy especial porque este momento justo nos ha dado la oportunidad de acercarnos a nuestros seres queridos, convivir más con ellos, aprender de sus diferencias y abrazar cada una de sus virtudes, haciendo de este encierro una convivencia llena de momentos que jamás olvidaremos.

En lo personal, el distanciamiento social se ha convertido en la mejor de las oportunidades para redescubrirnos, ser catárticos, hallarnos dentro de lo que antes éramos para convertirnos de a poco en lo que siempre anhelamos.

Y a pesar de que este camino no ha sido sencillo para México, hemos tenido la fortuna de contar con voceros de la sociedad que nos hacen llegar mensajes de amor, de paz, de calma y que nos invitan a buscar la esperanza de entre todo el caos.

Alex Lora, es desde hace mucho tiempo “el cronista de la raza”, y hoy más nunca hace uso de ese amor que siente por México para hacernos saber que el pueblo debe estar unido, pero unido en la distancia de cada uno de nuestros hogares, pues sólo así lograremos superar esta pandemia.

Lamentablemente, este fenómeno mundial ha causado estragos negativos en la sociedad, más el cantante sabe que la música es el arte que más directo llega al corazón y es por eso por lo que, a través de su música, nos invita a que honremos de pie a aquellos héroes que detrás de una bata, están incluso, dando su vida por salvar las nuestras.

En entrevista exclusiva nos dice: “Si, inventé la rola que va especialmente para los héroes de blanco porque tú sabes que ellos son los que están al frente de la lucha, y es triste ver que por miedo mucha gente los ofende y los agrede, y no deberíamos sino que darles las gracias, aplaudirles y agradecerles que estén al frente de esta lucha que todos estamos llevando, pero que ellos son la defensa que tenemos en contra de esto, son la primera línea de batalla y por eso les inventé su rolita”.

Tal como dice el artista, a veces pareciese muy sencillo el hecho de “mirar los toros desde la barrera”, pero pocas veces nos ponemos en el lugar de los demás para entender las dificultades que pasan. Sin embargo, Lora sabe que sin importar cuan difícil sea un momento, la música renueva y da vida y alegría.

El músico mexicano ha aprovechado este tiempo de encierro para aportar y para ayudar a que la gente se olvide un poco de este problema. Por ello es que ha trabajado en crear música, y en ofrecer conciertos virtuales para que cada uno de los que admiramos a “El Tri de México” disfrutemos con su pasión y su buena vibra.

Esperando que pronto la vida gire de nuevo, Alex Lora está preparando un álbum que conmemorará su 52 aniversario, donde rendirán tributo no sólo a aquellos maestros del arte que ya no están en el mundo, sino que también será un recordatorio de todo lo que hemos afrontado, y de todo lo que hemos vencido.

No hay duda de que uno de los mayores puentes de esta cuarentena, ha sido la música, pues no solamente porque ataca directo a los sentimientos, sino que es la forma en que tanto el artista, como el público, puede decir lo que siente sin temor a ser juzgado. La música es hoy en día, un escape a los sentimientos y la forma de expresión que ha movido el distanciamiento social por el mundo entero, haciéndonos ver que en realidad el mundo no está detenido del todo, y que saldremos de esto, más fuertes y unidos que nunca.

