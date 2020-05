Nicotina como antídoto contra el Covid-19

Un científico francés sostiene la teoría de que la nicotina evita que el virus invada células del cuerpo impidiendo su propagación y reduciendo la reacción del sistema inmune

En medio de la crisis sanitaria que padece prácticamente todo el mundo, surgen diversos estudios e investigaciones alrededor del COVID-19 y los grupos más vulnerables alrededor de este padecimiento. En ese renglón se calificaba a las personas fumadoras, sin embargo, y aunque aún falta mucho para poder hacer una aseveración de esta naturaleza, es importante hacer mención que varias investigaciones apuntan a determinar que la nicotina podría tener efectos protectores contra el COVID 19.

Así lo han interpretado Especialistas del Hospital de París de Asistencia Pública y del Instituto Pasteur de la misma ciudad; ya que la hipótesis recientemente publicada por especialistas franceses de La Pitié-Salpêtrière ha generado altas expectativas sobre el rol que podría representar esa sustancia como factor clave de prevención y del control de dicha infección.

Un reconocido neurobiólogo francés, de nombre Jean-Pierre Changeux, tras revisar el estudio, sugirió que la nicotina podría evitar que el virus llegue a las células del cuerpo evitando su propagación y que esta sustancia también puede disminuir la reacción exagerada del sistema inmune del cuerpo que fue encontrada en los casos más graves de infección por Covid-19. En su hipótesis, publicada el 21 de abril en el portal de ciencia Qeios, los científicos concluyeron que la proporción de fumadores entre los pacientes analizados era muy pequeña.

Estas conclusiones coinciden con un estudio similar publicado en el New England Journal of Medicine, en donde encontraron que poco más de 12% de mil 100 pacientes de coronavirus chinos eran fumadores y otro 1.9% eran ex fumadores. Por su parte, en un estudio bajo la dirección de Giuseppe Lippe, de Verona, Italia, publicado en el European Journal of Internal Medicine, se llegó a la conclusión de que los fumadores no están más expuestos que otros a contraer COVID-19, como en un inicio se planteó.

Es decir, hay elementos para cambiar el paradigma que apuntaba hacia los fumadores dentro de los grupos más vulnerables alrededor de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Los estudios continuarán y en breve habrá más bases para poder sostener esta aseveración.

Ojo con las finanzas municipales

Uno de los eslabones que podría verse afectado por la previsible caída de la economía y la eventual caída de ingresos hacendarios es el ámbito municipal, donde los alcaldes enfrentan presiones cotidianas para dotar de obras y servicios a los ciudadanos. Al ser el primer orden de gobierno en resolver las demandas de la población la liquidez y la fortaleza de sus finanzas resulta fundamental para que se mantenga la cadena de servicios básicos.

Ante esto, un grupo de expertos en el tema encabezados por el ex subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, organizó junto con la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) el foro virtual "La proyección financiera en México y las afectaciones en el ámbito local de la contingencia sanitaria", en el que se analizaron escenarios y se plantearon algunas acciones para minorar los efectos adversos de la pandemia por COVID-19.

En la sesión de trabajo de la ANAC, que dirigen Enrique Vargas Del Villar, actual munícipe de Huixquilucan, Estado de México; y María Eugenia Campos Galván, Alcaldesa de Chihuahua, Chihuahua, Aportela Rodríguez y su equipo hicieron énfasis en que se mantenga un control férreo del gasto público en los meses por venir y en todo caso recurrir a financiamientos de corto plazo antes de que el costo del crédito empiece a subir.

En la reunión virtual también participaron Marcela Andrade, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda; y Alejandro Poiré, Decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey y ex secretario de Gobernación. Ambos del equipo de Altor Finanzas e Infraestructura, la consultora que fundó Aportela, misma que ya recibió autorización de la CNBV para operar también una Casa de Bolsa. Tome nota.

Genomma Lab y Covid-19

Poco se ha hablado de la vulnerabilidad multifactorial que experimentan las comunidades indígenas ante la contingencia sanitaria, pues además de ser un grupo que históricamente ha enfrentado rezagos, en un contexto en el que hay menos acceso a bienes de consumo en poblaciones apartadas y poca disponibilidad de información en lenguas indígenas, la prevención para evitar la enfermedad enfrenta mayores dificultades.

Por ello, es loable cualquier esfuerzo enfocado en fortalecer las capacidades de autocuidado de los grupos originarios como el que realizan distintas asociaciones y fundaciones. Este tipo de organizaciones que conocen bien la logística de las comunidades son esenciales para que los apoyos que está instrumentando la iniciativa privada lleguen a las manos adecuadas. Tal es el caso de la donación de más de 3,000 productos de cuidado personal y medicamentos que realizó Genomma Lab, que dirige Jorge Brake, al Patronato ProMéxico Indígena, con los cuales se podrán abastecer dispensarios médicos, los cuales son la única opción de atención médica en poblaciones pequeñas y apartadas.

La compañía que fundó y preside Rodrigo Herrera, ha emprendido una serie de acciones en México, Chile y Colombia, entre otros países, para poner en manos de organizaciones civiles, productos que pueden servir para prevenir el crecimiento en el número de contagios, además de ayudar a reducir el impacto económico de la pandemia.

Transformación filantrópica

Le cuento que la tapatía PiSA Farmacéutica, se sumó a las iniciativas de apoyo durante esta contingencia sanitaria para donar un total de 250,000 “kits” de protección contra el Covid-19, que contienen careta, cubre bocas y guantes para el sector salud, así como alrededor de 2.2 millones de sueros rehidratantes, Electrolit.

Esta compañía transformó una línea de producción dentro de sus plantas para fabricar miles de caretas de protección, las cuales se comenzaron a distribuir a partir de lunes 27 de abril de abril a médicos y profesionales de la salud que se encuentran trabajando en la primera línea de batalla dentro de los hospitales destinados para atender a pacientes COVID-19 durante esta Fase 3.

A la fecha, se han entregado 33.500 kits en Secretaría de Salud Colima, Secretaría de Salud Nayarit, Hospital Universitario de Nuevo León, Hospital Universitario de Saltillo, Hospital Universitario de Torreón, Secretaría de Salud de Baja California Norte, ISSSTECALI, Secretaría de Salud de Sinaloa, Secretaría de Salud Baja California Sur, Secretaría de Salud Durango, ISEA Aguascalientes, Secretaría de Salud de Zacatecas

ISAPEG Guanajuato, Secretaría de Salud Jalisco (Zoquipan), Hospitales Civiles de Guadalajara y Caravanas de la Salud. Además han sido 105,000 kits más serán entregados del 4 al 8 de mayo en el almacén central del IMSS en la Ciudad de México, el Almacén Central del Insabi, ISSSTE Regional 1 de octubre, ISSSTE General Ignacio Zaragoza, ISSSTE Gral. Darío Fernández Fierro, ISSSTE Regional Lic. Adolfo López Mateos, ISSSTE Gral. José María Morelos y Pavón, ISSSTE 20 de noviembre y el ISSSTE Gral. Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez.

Adicionalmente, PiSA también entregó donativos de kits a hospitales privados como el Médica Sur de Durango y el Hospital de la Beneficencia Española. La empresa a donado más de un millón de piezas de Electrolit a médicos y personal de enfermería, así como cuerpos de seguridad y limpieza en diferentes estados de la República Mexicana. También ha enviado sueros a instituciones del sector salud y los Sistemas DIF estatales de Jalisco, Campeche, Nayarit, Colima, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Coahuila, Yucatán y Baja California.

También le adelanto que tanto PiSA como Electrolit van a donar a partir de la próxima semaña, un total de 500 mil piezas de suero rehidratante sólo para la Guardia Nacional.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro