Infodemia en tiempos de pandemia

México cuenta con un sistema de salud bien coordinado, y lo ha demostrado ante uno de los fenómenos más inéditos y complejos enfrentados por la humanidad.

El esfuerzo es colectivo. El presidente López Obrador ha hecho uso de sus facultades para hacer frente a la pandemia que hasta el momento ha dejado 3353 personas fallecidas en el país.

Se habla muy poco de todas aquellos que se han recuperado. Hasta este día hay 2214 personas que fueron hospitalizadas por Covid-19 en la Ciudad de México y han superado la enfermedad gracias a la planeación operada por un Estado que garantiza los derechos a la salud, lejos de la corrupción.

La estrategia de esta administración ha sido el acercamiento a la comunidad científica, la aplicación de una fase preventiva a través de la sana distancia, el aislamiento social, el freno a algunas actividades no prioritarias, el estricto monitoreo de las personas infectadas y su entorno, y el llamado a la fase 3: medidas todas que han permitido responder con anticipación y contar con la capacidad hospitalaria necesaria ante los enfermos de Covid-19.

El esfuerzo se ha concentrado en fortalecer la capacidad de atención del sistema hospitalario. “La cifras de fallecimientos por Covid-19, así como los criterios que se utilizan, son responsabilidad de la Secretaría de Salud. No se ocultan datos; buscamos salvar vidas” ha señalado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum luego de que The New York times, y The Wall Street Journal dijeran en forma sincrónica, el 8 de mayo, que las cifras de muertes reportadas por las autoridades es mucho mayor.

El doctor Hugo López-Gatell ha especificado que el registro de fallecidos lo hace con lineamientos de la OMS. Personas ligadas al gobierno pasado son las que han puesto en duda las cifras; ha habido un golpeteo hacia las autoridades del gobierno.

La oposición no entiende que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal sí se preparó, por eso las cifras no son tan altas, por eso no hay un colapso en el sistema de salud, aunque los antes señalados quisieran que así ocurriera.¿Sentirán frustración los opositores de que en México no haya más fallecidos por la pandemia?

El Presidente ha cuestionado la infodemia: entendida ésta como una nueva epidemia que produce desinformación y alarma por la diseminación y sobreabundancia de noticias falsas sobre el Covid-19.

Sabemos que plataformas como Facebook, Twiter, WattsApp, Intagram, YouTube, Google, Amazon, entre otras, ganan cifras millonarias con eso. “La infodemia a través de medios alternativos a los tradicionales, es también un nuevo virus”, ha referido AMLO.

La rápida trasmisión de información falsa ha generado polarización, temor, desconfianza y afecta la convivencia social. Hay quienes insisten en sacar raja política de esta tragedia para obtener ventajas. No olvidemos quiénes devastaron el sistema hospitalario del país.

Debemos nutrir la información pública y el debate político para estar a la altura, para hacer frente a los retos de salud, y a la manera como la sociedad mexicana ha respondido.

Personas ligadas a administraciones anteriores, ex secretarios de Salud , y unos cuantos con aspiraciones políticas están ansiosos por contar más personas fallecidas, o hacer uso del poder político para dictar quien debe vivir y quien morir (eso se llama necropolítica) ante esto, consideramos que lo mejor del viaje es el regreso, y eso pronto ocurrirá.

Mientras tanto, continuemos muy organizados, disciplinados, apegados a la información creíble, científica y técnica para mantenernos en casa, como refieren las autoridades de salud.

No es momento de utilizar políticamente la epidemia sino de salvar vidas.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro