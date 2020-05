Joaquín Sabina al desnudo en su documental

LA ANSIEDAD SE COMBATE CON TALENTO… ARTÍSTICO

En la etapa crucial de la pandemia del 2020, las personas comienzan a hartarse del confinamiento obligado y añoran salir a las calles a hacer vida social, pero como eso no es recomendable, la gente del medio artístico sigue trabajando con pasión para hacernos más llevadera la vida, y eso se agradece de veras.

BANDA EL RECODO HACE MÚSICA PARA LEVANTAR EL ÁNIMO DEL MUNDO

“La gente quiere olvidarse y nosotros deseamos que la pasen bien. Ese es nuestro propósito con ‘De ti me enamoré’, tema que ya teníamos grabado, pero decidimos estrenarlo por el momento que estamos viviendo. El video que estrenamos el viernes pasado por las diferentes plataformas digitales fue filmado en la ciudad de Toledo, en España, durante un viaje por invitación que nos hicieron a ese lugar lleno de buena vibra, y esa vibra es la que transmite el trabajo que sabemos, mi hermano Joel y todos los de la banda, que va a hacer que todos pasen un momento de reflexión”. Eso me dijo Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, quien a pesar de estar preocupado porque él y sus seres queridos no se contagien del Covid-19, su prioridad es que la música de La Madre de Todas las Bandas acompañe el confinamiento de los mexicanos y extranjeros de habla hispana por todo el globo terráqueo.

CONOCE EN NETFLIX EL VERDADERO COSTO DE SER REPRESENTANTE DE ARTISTAS

Artistas, sudor y lágrimas es de lo que está rodeada la vida laboral y personal de cuatro representantes de artistas, socios de la agencia de representación ASK (Agencia Samuel Kerr) en la serie Ten Porcent (de origen francés, con título original Dix pour cent) en donde hacen aparición celebridades francesas personificándose a sí mismas y desnudan una de las profesiones dentro del mundo del entretenimiento, mientras muestran el sistema de hacer y mantener a estrellas de cine y TV. Esta serie me la recomendó mi amigo y colega Moisés Castañeda. Vale mucho la pena ver una historia diferente a lo que comúnmente estamos acostumbrados, pues retrata correctamente las peripecias que pasan aquellos que son responsables de la imagen pública de una celebridad, quienes se convierten en choferes, asistentes, nanas, confidentes, alcahuetes y demás con el afán de que su artista brille de manera inmaculada, para ellos poder subsistir y que su fuente de trabajo permanezca y se conserve vigente. Les recomiendo ver las tres temporadas de 6 capítulos cada una, en las que aparecen figuras de la talla de Juliette Binoche, así se engancharán para esperar la cuarta temporada, que está próxima a estrenarse.

LADY GAGA, TOM CRUISE, LOS OBAMA Y ALICIA KEYS DARÁN DISCURSO A GRADUADOS, VÍA YOU-TUBE

De forma virtual, celebridades de talla mundial reconocerán el esfuerzo de estudiantes de diferentes niveles académicos que, debido al confinamiento y la cancelación de eventos multitudinarios, no podrán tener graduación presencial. Graduados de la generación 2020 tendrán la suerte escuchar y ver un discurso de propia voz de alguno de esos famosos, quienes en conjunto con You Tube Originals se unen para motivar a la juventud de EU y del mundo a no abandonar las aulas de clases y a terminar sus estudios, y así dar reconocimiento a quienes con esmero y dedicación lograron graduarse. Así que no te pierdas este momento histórico para la juventud del país vecino el próximo 6 de junio, a las 12 p.m., por YouTube Originals, donde habrá más figuras de la farándula de ese país invitadas para mandar el mensaje al mundo de que la educación es lo más importante para el desarrollo personal y laboral.

JOAQUÍN SABINA DESNUDA SUS PECADOS, AMORES Y PASIONES FRENTE A CÁMARAS DE TV

Pongamos que hablo de Sabina es el documental sobre la vida de uno de los artistas españoles más importantes de todos los tiempos, en donde se incluye entrevista con su novia Cristina Zubillaga por primera vez ante una cámara, quien relata cómo es vivir al lado de ese pedazo de artista, también veremos un recorrido por el enorme archivo audiovisual de Joaquín, muy íntimo, nunca antes visto, e incluso estrenarán un tema musical.

Este proyecto fue posible gracias a Atresmedia Televisión y Happy Ending, y el primero de tres episodios podrá ser visto por la plataforma ATREPLAYER PREMIUM a partir del 24 de mayo, en el que se presentan más de 30 entrevistas, incluyendo las del afamado protagonista, quien toma como hilo conductor tres temas que han regido su vida personal y profesional: sus pecados, sus amores y sus pasiones, mediante las cuales descubriremos, por ejemplo, su gusto por los llamados programas del corazón (es decir, de chismes del espectáculo y la socialité) y su relación amistosa con diferentes políticos de su país. Javier Salas es el artista detrás de la sesión fotográfica especial para el documental que seguramente hará las delicias de los miles y miles de admiradores que ha conseguido Sabina en su paso por el mundo. Estoy seguro de que el propio Joaquín recomendaría quedarse en casa para disfrutar el video acompañado de un tequilita o un carajillo. ¡Salud!

