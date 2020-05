PolíticaConfidencial AMLO y Fuerzas Armadas provocan reacción de CNDH

• AMLO despertó a la CNDH. Resulta que el decretazo que devuelve a las Fuerzas Armadas al combate a la inseguridad sacó del marasmo a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, quien consideró que dicha decisión es “contraria a la Constitución”. Así que al fracaso de la Guardia Nacional ahora está el riesgo de que se frene la manita que les iban a echar los militares…

• Mauricio Kuri pone otra cuña. Resulta que el grupo parlamentario del PAN en el Senado, que comanda Kuri, se reunió virtualmente para discutir los alcances de la decisión de devolver a soldados a las calles a combatir criminales comunes. Y hallaron lo que señala la CNDH: es inconstitucional.

• Francisco Acuña se mantendrá en la presidencia del INAI. El comisionado concluyó su periodo, pero como el Senado dejó pendiente el proceso de selección de dos vacantes, los cuatro comisionados determinaron que Acuña siga en tanto la Cámara alta resuelva el tema. Esto se suma a la elección de otro espacio en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también en manos del Senado…

• Graciela Márquez no ve lo duro sino lo tupido. La secretaria de Economía sufrió con las “benditas redes sociales” que no le perdonaron no saber leer unas cifras en una conferencia de prensa hace unos días. Pero eso como quiera. El Inegi dio a conocer las cifras de actividad industrial y marzo no es un bache, es una barranca. Lo grave es que el indicador ha ido a la baja desde 2019…

