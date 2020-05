La madre de todas las bandas

Hoy en día, y gracias al apogeo del internet y las redes sociales, la música ha tomado un sentido mucho más fuerte en nuestra sociedad, pues dejó sólo de ser arte y melodías, para convertirse en un grito de esperanza, esperanza para todos, en todas partes, es alimento del alma.

México, ha visto nacer a un sinfín de artistas que día con día predican en forma de sonidos y letras; los mandatos más honestos de sus corazones. La famosa Banda “El Recodo” de Cruz Lizárraga, ha dado forma a la música popular en nuestro país décadas, mismas en las que no sólo ganaron admiradores, sino que se convirtieron en una de las agrupaciones más aclamadas del regional mexicano.

“Definitivamente, creo que nosotros los que nos dedicamos al medio de la música y el entretenimiento, tenemos una responsabilidad y una obligación de poderle decir a todo el público, a todos nuestros seguidores: ¡Quédense en casa!, si no tienen la necesidad de salir porque no tienen que estar fuera, mejor quédense en sus casas…”

Con estas palabras, Poncho Lizárraga remarca el compromiso que sienten con su público, y cómo se esfuerzan por transmitir constantemente el mensaje de que deben respetar el periodo de aislamiento, pues de ser así, todos nos beneficiaríamos.

Lamentablemente, hoy la aclamada agrupación se encuentra separada por el distanciamiento social, pero tuve la fortuna de reunirme en una especial llamada no sólo con Poncho Lizárraga, sino que también me acompañaron Geovanni Mondragón y Ricardo Yocupicio, quienes se mostraron positivos ante la situación.

“Hay que ver el lado bueno y positivo de todo esto, porque algo bueno tiene que salir y de hecho yo te podría decir mi historia en particular que en este tiempo de cuarentena he aprovechado al máximo estar con mi madre, con mi papá, estar tiempo de calidad conmigo mismo haciendo cosas que probablemente no me dedicaba a hacer… de verdad este es tiempo de estar con uno mismo, es tiempo de pensar, de recapacitar, de cuidarse”.

La Banda “El Recodo”, es una de las agrupaciones que más ha trabajado durante su trayectoria artística, y este trabajo implica contacto con la gente, bailes masivos, abrazos, selfies y más demostraciones de cariño que hoy están limitadas a una pantalla y a las redes sociales.

“Extrañamos a nuestros fans, extrañamos los escenarios, al público, extrañamos cantar, bailar, extrañamos dar el “mil” arriba del escenario porque por eso se caracteriza la Banda El Recodo, porque siempre estamos “al millón” para nuestro público. ¡Claro que se extraña!, pero tratamos de hacer dinámicas desde acá desde Mazatlán para tenerlos entretenidos. Lamentablemente mucha gente aún piensa que es aburrido estar en casa y estar con la familia, pero no es así, porque nosotros muchas veces como músicos no tenemos la oportunidad de estar más tiempo en los momentos importantes con nuestras familias, y todo eso es muy importante porque estando en casa y rodeados de nuestras familias, nos ha permitido aprender cosas nuevas”.

Hablando de creaciones, recientemente lanzaron “De ti me enamoré” una canción de amor que llega en una época en la que necesitamos estar unidos, ser fuertes y ver más claras las luces del amor, y no las del caos que hay detrás de nuestras puertas.

“Será un cierre de año muy cargado pero también será muy competido porque todos vamos a regresar al mismo y entonces todos vamos a querer pelearnos ese pastel, vamos a querer agarrar el pastel y quererlo devorar, entonces si va a ser muy importante el como poder tener la oportunidad de ir por ese pastel. Definitivamente, será un cierre de año con mucho trabajo, pero ante todo esperamos que todos estén bien”.

Que pasen los años y el Recodo siga haciendo sonar la banda para que de México llegue al mundo entero.

