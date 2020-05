Nueva normalidad sin radicalismos

Estamos ante un escenario crítico en el que el Gobierno Federal ha dejado del lado la posibilidad de pruebas masivas como algunas otras herramientas que posibiliten aún más la reactivación económica. Pese a eso para nadie es un secreto que el país no puede darse el “lujo” de frenar las actividades económicas.

Es grave que en ningún país se pueda responder eficientemente desde un desgastado e ineficiente sistema de salud pública, como también es grave que ante la peor recesión que nos colocará en el ojo del huracán, no midamos las consecuencias que implica el limitar el regreso gradual.

Es igual de difícil confrontar que no hay suficientes camas ni respiradores en los hospitales como los desempleados que ya se cuentan por miles y la falta de alimentos para algunas comunidades. No debería ser elegir entre una cosa y la otra.

Responsablemente se deben tomar decisiones con un enfoque de equilibrio, adaptarse a las circunstancias locales y coordinarse entre los tres niveles de gobierno para las acciones consecuentes. También la ciudadanía juega un papel importante. Tendríamos que entender que habrá protocolos para no hacer caso omiso en las recomendaciones de las autoridades de salud: no tocarse la cara, el gel, lavarse manos, etc.

No debemos caer en radicalismos que a nadie ayudan. Necesitamos encontrar alternativas. Esto no dependerá sólo de un plan, sino de que estemos dispuestos a compartir la responsabilidad que implican las circunstancias tan complicadas que estamos viviendo.

Porque como dice la gente en la calle: “o nos morimos de coronavirus o de hambre”. No la tenemos nada fácil, pero entonces habremos de encontrar el equilibrio. Por eso más que esperar algo de un plan, es de las autoridades para que tengan claridad en los protocolos y la coordinación que será básica en estos momentos en que no podemos permitir más impactos negativos de los que de por sí ya tenemos ante esta adversidad global.

