¡Ghost llegará al teatro en México!

Por fin pude dormir tranquilo, porque tenía una pregunta que me inquietaba, no me dejaba dormir. Y era la de ¿cuando pase esto seguirá la obra “Chicago”? A lo cual me la disiparon y me quitaron un peso de encima. La respuesta es sí, cuando pase la pandemia y la contingencia sanitaria volverán a reponer este clásico de Broadway.

En serio no quería que de repente de la marquesina del teatro Telcel ya no apareciera. Sin embargo, me dieron un aliciente más; obviamente esta obra cerrará el telón cómo Dios manda. Pero cuando lo estén haciendo, otra obra se prepara ya para agasajarnos con una historia de amor puro y me refiero a “Ghost”.

A ver a quién no nos hizo llorar esa escena donde Sam Wheat interpretado por Patrick Swayze se despide de Molly Jensen interpretada por Demi More, cuando por fin lo puede ver antes de que sugiera la luz (como vulgarmente se dice) y por última vez le dice que la ama mientras que ella le contesta de la misma manera, para que del fondo salga la canción “Unchained Melody”.

¿No era una belleza? De acordarme se me enchinó la piel. Pues si el amo y señor del teatro actualmente en México, Morris Gilbert será el responsable de tocar las fibras del corazón con este musical. Me encanta la forma de hacer las cosas de este señorón y les voy a decir por qué. Creo que es el único que está haciendo algo para que el teatro siga en estos tiempos.

Me pongo de pie y me quito el sombrero ante Morris y la empresa MejorTeatro porque apuestan por traernos estos grandes musicales. Mucha mierda y atentos a todo lo que pase con “Ghost”.

Regresando a nuestra realidad, fíjense que luego de haber tenido una gran tercera edición, regresa el Festival Aurora. Donde maravillosas cantautoras nacionales e internacionales nos deleitaron con su talento y que además se incluyeron las disciplinas de la comedia y la lectura de cuentos, como parte del objetivo de difundir diferentes formas de arte hecho por mujeres.

Esta cuarta edición se transmitirá por vez primera y de manera ininterrumpida, vía Facebook en la página Somos Aurora (https://www.facebook.com/somos.aurora.mx), y teniendo como conductoras a las guapas y talentosas actrices y cantantes Laura Luz y Alejandra Ley.

El cartel estará conformado por artistas internacionales como Thais Morell de Brasil, Sara Ontaneda de Ecuador, Fabby Olano de Venezuela y grandes cantautoras mexicanas tales como Valeria Carrillo, Georgie Marchand, Andrea Valeria, Isis Cruz, Clara Floc y Lian Ventura, quien estará integrando durante su participación, un fragmento de danza de orígenes africanos.

Así que los próximos 22, 23 y 24 ya tienen una cita con este gran festival donde descubriremos grandes voces y a unas grandes mujeres.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro