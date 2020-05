PolíticaConfidencial los claroscuros en los números de Hugo López-Gatell

• Hugo López-Gatell tendrá pronto que aclarar sus extraños números. Hay casos documentados de cómo personas fallecieron, se les ofreció entregar la prueba de SARS-CoV-2… y nada. El subsecretario de Salud insiste en su modelo. Ya admitieron que esperan una buena carga de casos confirmados. El tiempo apremia.

• Jorge Alcocer debería estar preocupado por el personal médico. Se cuentan 11 mil 394 contagiados y 149 defunciones en el sector. El secretario de Salud, seguramente, toma nota de las estadísticas y ojalá también de cada persona afectada. Esto porque han sido muchas las denuncias y protestas porque no se les provee de lo necesario, nos comentan.

• Los gobernadores y municipios (de la esperanza) se han resistido a la reapertura. Esto no gustó mucho en Palacio Nacional y en la Secretaría de Salud, nos dicen. Aunque aseguran que los gobernadores tienen un mejor pulso de sus comunidades, no tan esperanzadas, el freno no agradó mucho. Ahora habrá que ver cómo avanza la reactivación de la industria automotriz y aeroespacial.

• Lorenzo Córdova y el INE perfilan frenar absolutamente las cartas de ayuda por Covid-19 con la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado 30 de abril, como medida cautelar, ordenó detener el envío. El Tribunal Electoral le dio la razón al INE el 6 de mayo. Nos dicen que desde Periférico Sur llegaron citatorios a partidos y partes involucradas para desahogo de pruebas, pero todo apunta a que en la recta final mantendrán la decisión.

