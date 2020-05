Conjugando el verbo Zoom

Aunque nos cueste trabajo asimilar, la pandemia nos “receteó” el sistema que entendíamos como “Modo Normal” y ahora transitamos hacia una nueva era

Son las 9:30 de la mañana y desde mi recámara me conecto en mi primer junta-entrevista en la plataforma Zoom. El tema a tratar con un directivo de la industria automotriz es sobre su estrategia para lidiar con la pandemia, sus protocolos y su concepto de venta y post venta en línea. En la entrevista intervienen el RP y otro ejecutivo de comunicación interna, por lo que somos cuatro personas atentos a lo que conversamos.

En otra recámara, una de mis hijas está tomando clases en línea de la Preparatoria de la UdeG, también vía Zoom y expone un tema que le fue asignado como parte de sus exámenes finales. El mosaico de su pantalla le permite interactuar con el profesor y sus compañeros, por lo que su recámara se convierte en el aula de clases virtual y nadie en la casa, tenemos permiso interrumpir.

En la sala está mi hija más pequeña (en pijama) ,tomando clases en televisión en once TV. Ella cursa 3º de primaria, así que además de estar atenta a sus clases y tomar nota de lo que aprende, también hace los ejercicios que le indica un instructor. Por las tardes se conecta vía Zoom con sus compañeros en una tablet, para intercambiar tareas y “convivir” con ellos.

En el jardín, está mi esposa en su sesión de ejercicios aeróbicos que imparte un profesor a un basto grupo de entusiastas deportistas que se conectan también vía Zoom o por el clásico Messenger de Facebook. Las rutinas de ejercicios duran más de una hora y al final, mi esposa envía a un grupo de WhattsApp sus evidencias no sólo de las rutinas de ejercicios que realizó, también de su alimentación rica en verduras y proteínas balanceadas.

Son las 10:30 am y ya llegó la moto del Rapi con el desayuno del día. Jugos, ensalada, yoguth, fruta picada. ¡A desayunar!, grita mi esposa y todos hacemos una pausa y nos desconectamos de lo que estamos haciendo.

No están para saberlo pero, tuvimos que incrementar la velocidad del internet pues dos de mis hijos también hacen home ofice. Este par de universitarios dividen su día entre sus quehaceres de soporte técnico a consumidores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y estudiar sus respectivas carreras.

Como buenos milennials, estar conectados es tan indispensable como respirar. Ya ni les cuento de sus pasatiempos en línea entre webinars, cursos en línea, cientos de aplicaciones como Netflix o Amazon, el X-Box, PS4, la fiesta de cumpleaños de su hermana Wendolyne, también vía Zoom, etcétera, etcétera…

En fin, esto es sólo lo que ocurre en mi humilde morada; no me quiero imaginar lo que sucede en otros hogares que estoy seguro que conjugar el verbo Zoom ya es como encender o apagar el televisor. Me despido pues en una hora empieza una cata de tequila vía Zoom. Quédate en casa.

¡Sí se puede!

El Centro de Competitividad de México (CCMX) que encabeza Rocío Abud, iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), y Brivé, se han unido para crear la plataforma MÉXICOPUEDE.MX, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Así pues, a partir de mayo, la plataforma se encontrará activa durante 6 meses, y será actualizada constantemente con la finalidad de brindar herramientas para que las MiPymes puedan reactivar sus negocios, teniendo una planeación previa y un panorama de las acciones que puedan llevar a cabo.

Honda se ajusta

Hace poco platiqué (vía Zoom) con Fernando Maqueo, gerente de comunicaciones de Honda Motors de México y me contó cómo están resolviendo sus operaciones de cara a la Nueva Normalidad. De entrada me confirmó que, ni la pandemia, ni los cambios de última hora de las autoridades, han modificado su calendario de lanzamientos, por lo que la agenda programada para este 2020 sigue intacta.

Una muestra de ello fue el lanzamiento mundial (y virtual) de su moto insignia África Twin que se llevó a cabo en tiempo, pero no en forma. La semana también entrante se dará a conocer el nuevo rostro del nuevo modelo de Acura TLX, como muestra de que el show debe continuar.

Eso no quiere decir que las ventas fluyen como quisieran, pero es un intento por contener los estragos de esta contingencia sanitaria. Por cierto, interesante su propuesta de prueba de manejo a domicilio, así como la experiencia de comproa-venta, también a domicilio. Tome nota.

