Ver lo invisible

Para leerse con: "The Fool On Rhe Hill", de The Beatles

¿Cambiaría algo si pudieras ver el virus?

Seguramente esta pregunta es resultado de las horas que pasan las neuronas en doble confinamiento, pero el recurso de percibir fortalece la creencia de ir más allá.

Con el mismo misterio que levanta el virus, antes de la cuarentena no teníamos tiempo para nada. Hoy tal vez sobra, lo que no significa que sea de calidad.

En este tiempo que a veces parece repetirse, no extrañan las asociaciones delatoras ni las ideas civilizatorias.

#Ideamillonaria: quien pueda detectar bajo el dispositivo o la técnica a elegir, la presencia cercana de Covid, amasará lo que guste.

Imagina abrir la app en tu teléfono con la que puedes observar si hay algún dejo de virus en tu periferia. Tomas el celular, escaneas con la cámara, aparece el Covid entintado y reproduce una alarma más atemorizante que SkyAlert.

Lo que no se ve no se dimensiona. Y lo que no se dimensiona puede hacer perder el sentido común.

Saber que hay una amenaza sin poder ser vista ha desnudado el sueño de omnipotencia. Aún así, el alivio que produce la realidad virtual en todos sus formatos hace que compres, hables, juegues y hasta trabajes en línea.

Algo que es igualmente invisible.

Como la indiferencia.

La inconciencia.

La apatía.

La desvinculación.

La ignorancia.

La insensibilidad.

Sólo habrá una manera digna de salir con los brazos arriba de esta pandemia. Si logramos ver algo, hasta el momento, también invisible: un indicio de un nuevo balance en la convivencia con el resto de los seres vivos de este planeta.

