“Control Z” y “Rebelión de los Godínez” son las más populares en streaming

Cada vez veo más y más contenidos en las diferentes plataformas como Amazon, AppleTv, ClaroVideo, Netflix sólo por mencionar algunas. Pero el fin de semana estaba viendo esta última y me llamó la atención que dos producciones 100 por ciento mexicanas, refiriéndome a una serie y una película estaban en los 10 más populares de Netflix.

En el número uno se encuentra “Control Z”, una serie que no tiene nada común, sino todo lo contrario. Ustedes pensarán que cómo es una más de chavitos ricos que van a una escuela privada ya quisieron hacer su “Elite” a la mexicana. ¡Pues no! Efectivamente la historia transcurre en una escuela de paga, como cualquiera de este país.

Pero tocando los temas del bullying, el uso de drogas (en verdad es más común de lo que nos imaginamos), el querer aparentar algo que no eres, la ausencia de los padres, etc. Pero lo que me emocionó y lo que terminó por atraparme desde el primer capítulo y es que está bien dirigida, pero no sé a quién aplaudirle porque en los créditos no existe esa categoría.

El elenco que protagoniza esta historia es de 10. Sin duda, chavos que tienen una madera única, fresca, con ganas de comerse al mundo y lo harán. El cast está encabezado por Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Patricio Gallardo, Andrés Baida, Zion Moreno y Fiona Palomo. Este es un proyecto de Lemon Studios.

En verdad si tienen oportunidad de verla, véanla, no se la pierdan porque está buenísima la primera temporada.

La que está en segundo lugar es una película que si en taquilla le fue bien, ahora es un trancazo en esta plataforma y es “Rebelión de los Godínez” un filme encabezado por Gustavo Egelhaaf, Alejandro Suárez, Bárbara de Regil, Mauricio Argüelles, César Rodríguez, Ana Carreiro.

En esta cinta se cuenta la historia de Omar, un chavo que piensa que no quiere ser un “Godín”, porque no quiere estar en una empresa trabajando atado a un horario. Su ideal es ser popular mediante las redes sociales usando una botarga y así ganar dinero fácilmente.

Pero, por circunstancias de la vida termina siendo lo que más aborrece, un “Godín” más. La película es hasta cierto punto una historia aspiracional, que tiene todos los elementos para hacernos reír a carcajadas por un buen rato. Neto que cuando la vi en esta lista de popularidad, me dio mucha satisfacción que estén dos producciones mexicanas encabezando el ranking. No se la pierdan en serio.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro