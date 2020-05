Hoteleros tapatíos explotan contra Best day

Empresarios de Guadalajara, que representan 46 hoteles, denuncian que dicho operador adeuda más de 6 millones de pesos que ya han sido ejercidos incluso desde el año pasado

Se acabó la paciencia de hoteleros tapatíos. Ayer acudí al hotel Aranzazú, uno de los hoteles emblemáticos de La Perla Tapatía, a escuchar el reclamo del gremio encabezados por Juan Carlos Mondragón, Presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco y Gustavo Stauffer, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Jalisco.

Este gremio sostienen que si bien, en plena pandemia han tenido que sortear sus gastos de nómina y otros gatos naturales del negocio, ya no están dispuestos a perdonar los adeudos de operadores turísticos que ya cobraron por sus servicios.

El deudor tiene nombre y apellido: Best day Travel Group, un operador virtual que a la fecha tiene una deuda de 6 millones 300 mil pesos en horas de hospedaje que ya se facturaron a un total de 46 hoteles de la zona metropolitana de Guadalajara.

El problema se acentúa, toda vez que este adeudo se intenta cobrar en medio de las negociaciones de compra-venta de Best day, que hasta donde me quedé, comanda Julián Balbuena, por parte de otro potente operador: Despegar punto com, que encabeza Sebastián Mackinnon, y que supuestamente está en negociaciones para adquirir dicha plataforma.

Es por eso que los hoteleros tapatíos, alzan la voz pues de plano, las huestes de Best day ya no levantan el teléfono para tomar las llamadas, en una estrategia, tal vez, de heredarle los pasivos al futuro dueño de la plataforma.

Se sabe que Best Day inició operaciones en Cancún, en 1984, como una agencia de viajes, ofreciendo servicios de transportación y venta de tours a turistas. Fue el empresario Fernando García Zalvidea quien la bautizó como Best Day al desarrollar el sistema de reservaciones y plataforma tecnológica, y en 1994, se convirtió en un portal de viajes en línea con alcance mundial.

Best Day fue creciendo, tanto en el área de turismo receptivo, como en línea, ubicándose como la agencia de viajes más importante en México, y a partir del año 2010, esta plataforma incursiona en el mercado de Sudamérica e incluso adquiere acciones de la marca HotelDo, que ofrece tecnología a agencias de viajes.

Con el tiempo, han surgido importantes competidores que ahora dominan el mercado que alguna vez lideró Best day. Veremos en qué termina este lío que por lo pronto ya “reventó” en Guadalajara.

Inteligencia laboral

Mire, de acuerdo con la Encuesta Global Sobre Delitos y Fraudes Económicos Mundiales PWC 2020, 47% de las empresas consultadas manifestaron que han padecido al menos un acto ilícito en contra de sus sistemas, que, según el estudio casi la mitad de los hechos reportados fueron cometidos por colaboradores que les dejaron pérdidas por hasta 100 millones de dólares, y justo son los más difíciles de predecir.

Es por eso que Fernanda Zenizo, directora general de Intelab, firma mexicana que a través de su plataforma de inteligencia laboral proporciona información para resolver problemas de integridad, insta a que la supervisión y monitoreo del personal en su comportamiento, su relacionamiento con el interior de la empresa y un constante análisis de riesgos en su honestidad e integridad debe de formar parte de una estrategia integral para mitigar el riesgo de actos de fraude.

El periodo crítico en el que nos encontramos es una oportunidad para que las organizaciones incluyan a sus estrategias de negocios herramientas que les permitan optimizar la gestión del recurso humano que les permitirá obtener mayor eficiencia en sus operaciones y mejores resultados.

Prints con Causa

Las organizaciones 'AGREGA' y 'OFFsite' implementaron 'Prints con Causa' a fin de obtener recursos para apoyar a familias durante la pandemia de Covid-19. Por las afectaciones económicas que está generando el confinamiento donarán el 20 por ciento de las ventas obtenidas durante junio para la entrega de despensas.

Para ello reproducirán 50 piezas de cuatro distintos prints edición limitada de Elvira Smeke, Floria González, Daphne Lyon y Hows. Cualquiera de las obras podrá comprarse desde la página oficial de OFFsite y llegará a casa de quien decida apoyar la causa. Algunas organizaciones que apoyan este proyecto son Banco de Alimentos, Comedor Santa María, Reinserta, Yolia, entre otras.

Proyecto México

Los empleados de Ford de México que encabeza Héctor Pérez, se pusieron la camiseta y se unieron a la causa junto con Ford Fund, y escucharon lo que la sociedad necesitaba y trabajaron para recolectar alimentos y suministros, los cuales fueron entregados a las personas que no pueden salir de casa y que han sido afectadas por esta pandemia tanto económica como anímicamente.

"Proyecto México" es una iniciativa que se compone de una serie de esfuerzos, una de ellas es la recolección de despensas, llegando a la primera entrega el 21 de mayo con 460 despensas.

De esta manera, todo el equipo que conforma la familia Ford hizo posible llevar a cabo la tarea de apoyar esta noble labor, corriendo la voz y contribuyendo en la donación de despensas, cuidadosamente diseñada con productos que contenían un alto valor nutricional para familias de 5 a 8 miembros, recolectando así las 460 despensas con 16 productos esenciales. Tome nota.

