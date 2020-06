Abre “nuevo normal” con voragine de nuevos autos

El producto es la clave para ganar en el negocio automotriz, es la regla, si no se tienen productos atractivos que lleven la mirada y finalmente las compras de los clientes a comprar una u otra marca, se irán a otra marca.

He sido testigo en las últimas semanas de muchísimos lanzamientos y esta semana seguirán por todo el mundo. Casi todos los vehículos llegarán a nuestro país, lo que significa que la industria no para, que estaba preparada para otro gran año de producto, que no ha dejado de trabajar y que las estrategias siguen. En tan sólo los últimos días y la semana que inicia… aunque puede faltar algún ejemplar, le enumero lo mas reciente que tengo documentado y oficialmente presentado:

BMW: En la semana que iniciamos, la marca presentará uno de sus autos de poco volumen, pero donde siempre se juega el todo por el todo en la sección de diseño, el vehículo dos puertas de su Serie 3 sedán, se conocerá en su versión final el Serie 4. ¿Apuesta por diferencias con el concepto presentado en Frankfurt?

Buick: Aprenderemos a ver a Buick de una nueva manera. Apenas el viernes nos confirmaron la llegada de Envision 2021. Diseño, equipo y la nueva designación Avenir llevará muchos clientes a sus pisos de venta. No puede comprar una camioneta segmento entre 750 mil y 800 mil pesos sin verla.

Cadillac: La reina de las SUV´s en GM. Escalade llegará hacia finales o próximo inicio 2021 con lo que dará una nueva era a esta camioneta, sus pantallas interiores en tamaño y funcionalidad le ponen una dosis de “No lo puedo creer”. Hay que conocer su interior.

Chevrolet: Quizás es el fabricante que mas nos ha confirmado producto que llegará en breve, es más algunos están ya esperando a que abran las distribuidoras. Empezará este verano con el nuevo Corvette – se acabarán rápido – , le seguirán las totalmente nuevas Suburban y Tahoe, que sin duda lo apuntalan en las SUV´s en este difícil año, sigue la sorpresa del año, la Tracker que llega con nuevo diseño y sin duda pondrá el mercado de las camionetas pequeñas en fuerte competencia cara a cara. El despegue de Onix estará como nunca, apenas llegaba en su ascendente curva de ventas cuando llegó la cuarentena, fortalecido fuera de ella, aún no le medimos su fuerza total en acaparar participación de mercado.

GMC: En la marca del “Professional Grade”, nos confirmaron la llegada de Yukon y Yukon Denali, sin duda diferenciada, capaz y nos demostraron que pueden hasta con los glaciares mas extremos del mundo. Difícil decirle que no a un vehículo de este grado de funcionalidad. Por cierto, ya no quedan las Pick Up Sierra Carbon Pro, hubo solo cien. Si encuentran una en distribuidor, no la dejen ir.

FCA: inusualmente hemos visto comunicar la división de partes y refacciones, inclusive con una tienda en línea de Mopar. Sin duda, la personalización esta con todo, desde como puedes vestir tu Jeep Gladiator o lo que puedes ponerle a tu Fiat Uno, todas las refacciones, lubricantes, partes “performance”, de colisión y mantenimiento, sin olvidar la “Mopar Shop”, la estrategia viene fuerte pues se aliaron con Amazon. Consejo: cuidado que si entras… ¡Seguro te llevas algo con tan solo unos clics!

Ford: una de las mejores camionetas que le conocemos ya esta en piso de distribuidoras esperando a que abran. La nueva Explorer, mire su suspensión trasera independiente, el techo de cristal, nuevos diseños, el EcoBoost de 4 cilindros de 300 caballos que parecen muchos más y sus sistemas de seguridad. Ford ha decidido estar solo en algunos segmentos, en este ofrece todo aún con su primera versión debajo de 900 mil pesos, pero con producto mas allá de lo acostumbrado, hasta llegar a la Explorer mas potente de la historia con 400 caballos, la ST. Aquí el precio, no importa, el vehículo es superior.

Mazda: la maca del #FeelAlive, y que esta en pleno lanzamiento de su CX30, nos hace sentir vivos, pero en… digital. Presentó lo que será la elección de muchos en el PlayStation, con su RX Vision GT3, donde se llevará a cabo el torneo Gran Turismo. Nos da clave de la visión deportiva en diseño de Mazda.

Mercedes-Benz: Presenta esta semana su nueva Clase E coupé y Clase E Convertible de manera digital para todo el mundo, dos de sus vehículos que enseñan su capacidad de diseño y exclusividad. Espere mucha emoción para estas versiones que complementan a una Clase E que ha sido de las mejores que le conocemos a la estrella.

Mini: Nos confirmo el súper poderoso mini GP de 300 caballos de potencia, arreglado para las mejores pistas, en solo 40 unidades para México, entregas en unas semanas según la logística – también cómprelo por que se acaba – . ¡Ah si! Que no se me olvide que el Mini eléctrico ya esta a punto de llegar, en 2021 podríamos tener noticias.

Nissan: No acabaremos de entrar al nuevo normal cuando el fabricante que vende más unidades en el país – y ya por muchos años y no quiere perder ese lugar por nada de este mundo – presentará el nuevo Sentra y una estrategia en tren motor “E-Power”, el auto supone ser uno de los grandes ganadores de volumen en este país. Tiene todo para lograrlo, aún el motor de ventas digitales de la armadora y su financiera para cerrar cuantos mas contratos puedan y seguramente en precios muy atractivos y varias versiones… el precio que pongan puede mover el mercado de sedanes de su tipo.

Peugeot: la marca francesa introducirá en breve, México siendo de los primeros países en ofrecerla, una pick-up…. ¡Sí leyó usted bien una pick up! Un vehículo que le cae perfecto pues tiene muy buenas ventas en comerciales a gasolina y diésel, entiende el negocio y ahora entenderá las pick-ups que la vedad a mi me parece que será mas personal que de trabajo… usted dirá. Cuando pensamos que lo habíamos visto todo una pick-up en el león francés, se llama Landtrek.

Porsche: lo único que le puede faltar al 911, es… la enigmática versión Targa. ¿Convertible? El conocedor dirá, pero es el complemento perfecto en la gama, nunca ha faltado en todas sus generaciones y justo en la cuarentena, nos da el aire fresco de que la versión esta lista para su llegada a distribuidoras. Apueste por que México no será la excepción.

Toyota: introdujo su nueva Sienna, que además de ser muy superior a la anterior y poner un estándar muy alto en minivans, elimina las versiones 100% gasolina para ofrecer solamente híbridas: Llega a finales de año o inicios de 2021. Precio… nos lo dejaron para después pero viene con todo hasta con nevera y una… ¡aspiradora!

Volkswagen: hace unos días en Brasil vivimos la presentación digital mundial enseña la primera camioneta diseñada en Latinoamérica que también se venderá en Europa, la Nivus. Un crossover que puede verlo como el escalón hacia arriba del T-Cross, o como una Tiguan coupé. Lo deportivo y equipos de seguridad, no se las quita nadie. Nuevo cliente para sus distribuidores y muchos seguramente entrarán a este vehículo que de ese país llegará a todo el mundo.

Volkswagen vehículos comerciales: Lista la nueva Caddy que viene de Polonia, totalmente nueva, será el primer vehículo de la división con el ya famoso nuevo logo de la marca. Utilidad, tecnología, durabilidad y adaptabilidad a cualquier negocio, con la estafeta de la última milla es la reina, y para pasajeros con los suficientes inventarios que se cuiden las minivans de entrada y crossovers familiares.

