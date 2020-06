El entretenimiento se reinventa en esta pandemia

¿Cómo están? ¿Cómo les va en la cuarentena? Fíjense que desde casa haciendo home office me llego una invitación para este 11 de junio a las 11:00 am en la cuenta de Instagram de Warner Home Entretainment Latino, para ver una escena que recrearan de la película el Guasón. Esto es con la finalidad de hacer un giro para darle una reinterpretación de los personajes y cintas del catálogo de Warner Bros.

Pero eso si con talento mexicano, en esta ocasión participarán dos estupendas actrices Alejandra Ley y Rocío García; Alejandra hará su versión de Murray Franklin que fue interpretado por Robert De Niro y Rocío al trastornado Guasón. Se imaginan poder ver a escenas inolvidables de estos clásicos de Hollywood.

Platique con estas dos actrices sobre este proyecto y me comentaron que están muy emocionadas y que es una gran reto en sus carreras hacer sus propias versiones y más de que no hay diferencias de género, que una mujer haga su versión que en su momento hizo un hombre y viceversa. Me da mucha intriga poder ver esto el próximo jueves, esto será un gran experimento, como yo lo llamo.

Bien por Warner Bros que se atreva hacer esto y que den ejemplo de que el entretenimiento se reinvente y ya deseo saber quiénes serán los próximos en la lista. Y siguiendo con el teatro les comparto que el seis de junio a las 19:45 podremos ver un concierto único, y podremos recordar esas canciones que dieron vida a la puesta en escena de Casi Normales.

Es un concierto transmitido en vivo desde el Foro Shakespeare con Susana Zavaleta, Fede Di Lorenzo María Penella, Jerry Velázquez, Rodrigo Zarco, Héctor Berzanunza, María Chacón y Mariano Palacios. Si ustedes tuvieron la dicha de ver esta obra ahora imaginen lo que será verlos en este concierto.

Para poder verlos compren su boleto en www.boletia.com y ahí les darán las instrucciones para disfrutarlo.

Y como las modalidades están cambiando de hacer entretenimiento, ahora también disfrutaremos de dos conciertos muy noventeros, el 13 de junio estará Kabah y el primero de agosto Magneto, serán totalmente en vivo como si estuviéramos en el Auditorio Nacional o cualquier otro de estos grandes centros de espectáculos, pero será mejor, porque será como si hubiéramos comprado un VIP, porque los tendremos tan cerquita que casi los podremos tocar.

También verás el backstage, conocer los camerinos y las pruebas finales de audio y si esto fuera poco habrá una fiesta after party donde podrás convivir con los Magneto o los Kabah y podrás preguntarles lo que quieras. ¿Suena tremendo o no? Para poder verlo tienes que comprar tu boletos en www.superboletos.com

¿A ustedes les gustan los mimos? Les cuento que se juntaron todos ls mismo que actúan en el centro de Coyoacán para que este domingo siete de junio ofrezcan una función de estos singulares payasos vía streaming, debido a esta contingencia no han podido tener ingresos.

Así que me parece excelente esta idea y habrá que apoyarlos, la mecánica es meterse a www.boletia.com y al compra tu boleto de $59 pesos gozaremos de este espectáculo de nuestros mimos. Creo que en un buen rato nos tendremos que acostumbrar a esta nueva modalidad mientras pasa esta pandemia del Covid-19.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro