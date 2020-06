Pandora cumple 35 años de cantarle al amor

Desde muy pequeño me gustaba escuchar la radio y recuerdo que en 1985 escuché por primera vez una canción que en ese momento no entendía muy bien, y era porque era un niño de diez años, pero era una canción que todo mundo tarareaba en la calle y por lo que veía en ese entonces le llegaba a mucha gente.

Se trataba del tema “Cómo te va mi amor” interpretando por el grupo Pandora que debutaba con ese tema; luego las vi en televisión cuando se presentaron en Siempre en Domingo, el programa que catapultaba a cualquier cantante que quisiera alcanzar la popularidad, poco a poco se fueron colocando en el gusto del público, su carrera iba en ascenso. Éste era el grupo que le cantaba al amor, con esas estupendas voces de Isabel, Mayte y Fernanda.

Durante mi infancia soñaba con ser un gran entrevistador y uno de mis anhelos era poder charlar con ellas. ¡Y wow!, que se me cumple. Hoy en día aparte de ser un gran admirador de su música, he podido entablar una relación de trabajo muy estrecha; siempre que las veo me llaman por mi nombre y siempre lo primero que nos decimos es ¿cómo estás? La primera vez que me dijeron “hola Ricardo ¿cómo estás?”, por dentro me quería morir, me decía a mismo, “se saben mi nombre”.

Constantemente la camaradería se fue dando; entrevista tras entrevista fui conociéndolas más, las tres tienen un ángel que las hace únicas, además de su talento. Me pudiera pasar las horas platicando anécdotas y riendo sin más. Son divertidas, inteligentes y muy transparentes, las poses no las conocen.

Creo que su autenticidad ha hecho que todos los periodistas queramos entrevistarlas. Hoy cumplen 35 años de carrera ininterrumpida, con altas y bajas. Acabo de conversar con ellas vía Zoom y platicamos de esto y me dijeron que estaban muy contentas de llegar hasta dónde están y de haber recorrido este camino.

Sin duda son y serán el grupo más importante de habla hispana caracterizado de interpretar la balada romántica, mariachi y cualquier ritmo que les pongan; bueno como les dije soy fan de ellas y más cuando las escuché interpretando el clásico villancico “Los peces en el río”, ahí fue cuando hice más click con ellas y cuando lanzan en el 2016 su álbum “Navidad con Pandora”, fui el más feliz del mundo, porque recordé esas navidades de mi niñez en las que escuchábamos su canción cuando se ponía la mesa para cenar.

Tengo que agradecerles tanto a estas maravillosas mujeres porque me han llenado de tanta felicidad con sus canciones durante gran parte de mi vida. Isabel, Mayte y Fernanda, muchas felicidades por estos 35 años y que vengan más.

Se han puesto a pensar ¿qué pasaría si nos quedáramos sin trabajo durante esta pandemia?, ¿cómo llevaríamos el sustento a nuestras casas?, ¿qué pasa con las personas que están en la calle y que sobreviven de lo que les da la gente de limosnas o ayuda?

Les cuento que estás preguntas se las hizo Abelardo Marcondes quien es CEO de una gran empresa a nivel internacional; cuando vio un día que paseaba con su bicicleta que había mucha gente sin techo y que ahora con esta pandemia no tenían que comer. Así que se le ocurrió llamar a cinco amigos y contarles lo que percibió. Así a la siguiente semana entregaron las primeras 50 comidas en esta contingencia sanitaria a los que más lo necesitaban.

Y así se fue corriendo la voz y se fueron sumando más voluntarios, y es cuando nace @cocinamosmexico, Abelardo nunca imaginó la gran magnitud que alcanzaría esta iniciativa ya que se sumaron otras ciudades como Toluca, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey y Puebla, entre todos ya han rebasado más de 10 mil comidas entregadas. Siempre he dicho que cuando hay una idea que por pequeña que sea, puede nacer algo tan espectacular y maravilloso.

Y se preguntarán ¿en qué consta esta iniciativa? Pues una vez que eres voluntario, tienes que ir al centro de acopio a recoger los insumos que necesitarás para preparar 20 comidas (ingredientes y contenedores) después lo llevas a tu casa preparas la comida y la regresas ya hecha con un detalle propio que puedes poner en el contenedor o poner algo extra para que sepa esta gente que no están solos.

Les cuento todo esto porque cuando nos contaron de ella, se nos hizo muy padre la idea y aunque uno tuviera que poner todo, el hecho de compartir es lo que hace muy especial, porque estás ayudando a quien lo necesita, sin esperar nada a cambio, creo que esa es la esencia de lo que estamos hechos los mexicanos, estar en las buenas y en la malas.

Y en lo que podamos ayudar, sea mucho o poco, el granito de arena cuenta para hacer la diferencia. Gracias Guadalupe Terrats con hacernos cómplices de este gran proyecto.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

