Tito "el Bambino" está impresionante y sensual

TITO EL BAMBINO, HOMBRE ESPIRITUAL, IMPRESIONA CON UN REGGAE MUY SENSUAL

“Se va”, el nuevo sencillo de Tito El Bambino y Farruko, cuenta la historia del adiós amoroso entre una mujer y un hombre, con el propósito de seguir cada cual por su lado, sin rencores después de lo vivido; pero lo destacable es la ausencia de contenido abiertamente sexista y sin tratar a la mujer como objeto desechable. En el video retratan la belleza femenina de manera sensual, sí, pero sin caer en bailes burdos, eróticos o movimientos vulgares. Lo que hacen es combinar la sensualidad de las notas musicales con la de hermosas jóvenes, en un ambiente festivo y de optimismo, sin la carga morbosa y el machismo que ha sido criticado en otros videos del género.

“Ya que nuestro amor se nos fue para el olvido, ahora siento que respiro”, dice una estrofa de la canción. Quien oye por vez primera a este cantautor se siente atraído por su música y se pone la camiseta de una generación de jóvenes fanáticos de este artista que es parte preponderante del género reguetón, fenómeno que va más allá de la cuestionada calidad musical de algunos intérpretes.

En su acta de nacimiento se lee el nombre Efraín David Fines Nevares, nacido el 5 de octubre de 1981, pero él es “El Patrón”, y para los jóvenes, no necesita más presentación. “Me gusta leer la Biblia, los salmos, los proverbios y el libro de Isaías me gusta mucho y he entendido que Dios es amor”, dice el reguetonero, que tiene ansias locas de agradar a su público, ahora con este tema que compuso junto a Farruko, otro cantautor puertorriqueño. Con “Se va” logran una melodía suave, altamente cadenciosa y muy alegre, en el género musical reggae, en donde se nota un compromiso por ofrecerle a quien lo escuche un buen momento en esta época de confinamiento.

“Ya teníamos grabado el tema y el video, pero no estaba definida la fecha para el estreno y ahora que pasamos por un momento complicado, sentí claramente que es el momento perfecto para hacerlo, y recuerdo cuando Farru y yo estuvimos en el estudio y lo pasamos muy bien, en verdad lo gozamos y sabemos que la gente va a pasar buenos momentos con este sencillo”, dice quien cumple 25 años de carrera, tiempo en el que su talento lo ha llevado a trabajar con artistas de otros géneros musicales como Marc Anthony y Alejandro Fernández.

“México, Estados Unidos, Colombia, Chile, etc., son países a los que en cuanto las autoridades de la salud autoricen que se pueden hacer giras musicales, iré y cantaré bajo las condiciones que nos indiquen; pero ya quiero que sea esa fecha, extraño a la gente, al escenario y hacer lo que me gusta, estar en contacto con el público”, me dijo el nacido en Carolina, Puerto Rico.

A menos de una semana de ser estrenado, el tema lleva más de 4 millones de vistas y seguirá creciendo seguramente, porque el talento se distingue en cualquier género, y este es el caso de Tito, quien muestra la gran calidad que tiene y pone ejemplo para aquellos colegas (reguetoneros) que cuentan con talento pero no se arriesgan a salir de un estilo musical muy criticado, controversial y a veces mal visto por algunos sectores, sin saber que la pueden armar en grande sin caer en la polémica por el tratamiento que le dan a la mujer. El Bambino logra con esta canción, que vuela para ser la consentida del verano, llenarnos de esperanza y optimismo. Con cerveza en mano y en la sala de nuestra casa podemos disfrutarla; pero en cuanto podamos salir y disfrutar de la playa, seguramente muchos querremos hacerlo al compás de canciones como “Se va”.

