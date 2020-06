Afores deben ser revisadas con cuidado

La semana pasada el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador señaló que la revisión del esquema de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), vigente en nuestro país tiene la finalidad de beneficiar a los trabajadores que a partir de 2024 recibirían la mitad de su pensión, generando, en su consideración un problema “gravísimo” para la economía de los ciudadanos y que se estará trabajando el tema en conjunto con empresarios, instituciones financieras y trabajadores. Asimismo, aclaró que no se van a cambiar las reglas, y que no habrá afectación a las administradoras de estos fondos.



Por su parte, el presidente de la “CONSAR”, Abraham Everardo Vela Dib ha hecho comentarios en el sentido de que “administrar una Afore requiere una gran inversión en infraestructura, tecnologías de la información y sistemas contables y financieros y en sistemas, así como expertos en inversiones, que en el mercado laboral privado tienen salarios altos”, lo que implica un tema complejo dada su tecnicidad.



Al respecto, se debe precisar que, esencialmente, las administradoras de fondos para el retiro o afore tienen como objeto administrar las cuentas individuales de los trabajadores del IMSS y el ISSSTE, así como de independientes que realicen aportaciones voluntarias.



En este sentido, coincido con lo señalado por el mandatario mexicano, es importante que se revise con mucho cuidado y con los expertos en el tema, el sistema de afores en nuestro país. Dado que la finalidad de este sistema es que los trabajadores se vean beneficiados y no perjudicados.



De ahí que, en caso de que fuera viable un cambio en el sistema de afores en nuestro país, en cualquier esquema, lo más importante es proteger a los trabajadores que, en principio, son quienes pagan y, finalmente, son los beneficiados.

