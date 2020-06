Díganle al Presidente qué es Conapred

Cuando vemos el desdén con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a quienes no piensan como él, a quienes desde su punto de vista no están con él y contra quienes emite calificativos que los denigran podemos imaginar el por qué no conoce al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La discriminación y el clasismo no se combate con insultos, menos con ataques hacia quienes no coinciden en lo político con una ideología. El trabajo de inclusión, educación y tolerancia debe ser diario y se deben utilizar las instituciones actuales para promover esa labor. Aquí le dejamos información de utilidad al presidente para que comprenda las razones de tener un consejo para prevenir la discriminación.

En su sitio oficial encontramos que “el Conapred se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones”. Ante el desconocimiento presidencial podemos imaginar que las autoridades federales en funciones podrían hacer caso omiso, al fin y al cabo, su jefe no sabe de su existencia.

La visión de Conapred, según el mismo sitio, señala que se consolidan como “la institución rectora que coloque en el centro de la agenda nacional la no discriminación”. La agenda nacional del presidente claramente no es inluyente, ni mucho menos piensa en colocar en la agenda nacional la no discriminación, de hecho, la única agenda que le importa a López Obrador es la suya. Dirán que se refiere a los pobres, siempre y cuando lo apoyen, sino son conservadores.

Asimismo, “el Conapred desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones”. Cabe señalar que las opiniones son libres, a pesar de que el gobierno en turno no se ha cansado de intentar silenciar por medio de ataques a quienes no piensan como ellos.

Algunos de sus objetivos son:

“Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias”. Esto incluye a las televisoras “amigas” del gobierno con sus programas que denigran todos los días a la sociedad con sus telenovelas.

“Promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado”. Decir que las mujeres son quienes deben de cuidar a los enfermos y estar en su casa es el uso sexista del lenguaje, le vendría bien al mandatario incorporar ese punto en sus futuros discursos.

Valdría la pena que el mandatario le echara un vistazo a los objetivos y la misión del Conapred en su sitio oficial, no le llevará mucho tiempo, en un recorrido en la suburban lo puede hacer. También valdría la pena comentarle al presidente que Mónica Maccise, actual titular del Conapred, ya estuvo en conferencias de prensa en Palacio Nacional, el pasado 3 de abril acompañó al subsecretario estrella Hugo López Gatell y en mayo del año pasado acompañó a López Obrador, aunque él no lo supo.

