Conapred es necesario, con modificaciones estructurales y presupuestarias

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se creó en 2003 con la finalidad de garantizar el ejercicio y respeto del derecho a la no discriminación, así como llevar a cabo acciones para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan en contra de cualquier persona.

La semana pasada en una de las conferencias matutinas, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, manifestó que la mayoría de los mexicanos no conocen la existencia de la CONAPRED, que no reciben ningún beneficio y que solamente “simulan” el combate a la discriminación, así como que las anteriores administraciones “utilizaban” este tipo de organismos para “dar trabajo a sus allegados” y que “consume” mucho presupuesto.

Existen distintas y confrontadas opiniones respecto de la desaparición o modificación de la CONAPRED, sin embargo, considero que lo más importante es que el Estado Mexicano debe cumplir con el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que México forme parte, en este caso, el derecho humano y fundamental de NO discriminación de las personas, debiendo prevalecer la dignidad humana, sus derechos y libertades.

En este sentido, el gobierno federal debe contar con la dependencia u organismo que se encargue, particularmente, de llevar a cabo esta función prioritaria para nuestro país, de ahí que si es necesario que la CONAPRED para cumplir con su finalidad debe sufrir modificaciones estructurales y presupuestarias, necesarias para que se adapte a la realidad que impera y en que vivimos (austeridad), considero que deben hacerse lo más pronto posible, lo más importante, reitero, es que nuestro gobierno cumpla a cabalidad con su función de garantizar el derecho humano y fundamental de NO discriminación que tenemos todas las personas.

