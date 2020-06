Galilea Montijo lucha por tener imagen de ama de casa

“Armando, por favor, tenemos que dejar de mostrar imágenes del pasado de Galilea, aquellas gráficas que la muestran sensual. Ella ha solicitado apoyo para cambiar su imagen porque las marcas de prestigio no la buscan para promocionar sus productos, pues su imagen es sensual y no de una ama de casa. Ella asistió a una reunión para hacer esa solicitud en compañía de su representante personal”. Esa instrucción me la dio Martha Elena Díaz Llanos, vicepresidenta de Editorial Televisa en el año 2013, época en la que un servidor era director de la revista TvyNovelas. Y en esta ocasión traigo a cuento este episodio pues Galilea hace unas semanas amenazó a aquellos que se atrevan a lucrar con unas fotografías de ella, en las que presuntamente aparece desnuda en su juventud, imágenes en las que La Montijo posaría para una cámara tal como Dios la trajo al mundo, por lo que ella y su agencia de representación lanzaron un aviso extraoficial, es decir, sin presentarlo por escrito, en el que comunican que aquella persona que se atreva a difundir esas fotos se hará acreedora de una denuncia ante las autoridades correspondientes. O como coloquialmente se dice, Galilea aplicará todo el peso de la ley para aquellos que intenten comercializar con imágenes probablemente falsas de su joven y escultural cuerpo. En breve nos enteraremos en qué terminó ese melodrama del chantaje que pudiera derrumbar un trabajo de años de Montijo o si ella logra su objetivo de dejar de ser la mujer sexy y convertirse en la imagen de una ama de casa, con la firme intención de ser un producto que deje grandes dividendos económicos para Televisa y para ella misma. No será fácil esconder la sensualidad que desborda la jalisciense, pero le deseamos éxito.

A CARLOS CUEVAS LE CONVINO LA PANDEMIA

El bolerista más reconocido en nuestro país está más feliz que nunca, pues aunque casi un millón de mexicanos no tienen trabajo, él cosecha lo sembrado gracias a su trabajo, y es que desde el mes de mayo se ha dedicado a vender serenatas vía internet por lo que se ha convertido en el consentido para cantar “Las mañanitas” no solo a señoras y señoritas, también a caballeros que admiran su trabajo y aplauden su voz a la hora de la bohemia. Carlos me dijo que se encuentra agradecido con la vida porque desde su casa está chambeando, y más que nunca, porque hay ocasiones que al día canta más de 15 veces “Las mañanitas” a fanáticos de su arte y no solo de personas que lo siguen de años, sino de quienes recién lo escuchan y por recomendación hace feliz a quien solicite su trabajo. Enhorabuena para Cuevas quien, como pocos mexicanos, ha conseguido autoemplearse para seguir percibiendo el dinero que todos necesitamos para poder sobrevivir y llevar la papa a la casa.

OV7 REGRESA COMO LA ONDA VASELINA, DE LA MANO DE JULISSA

En cuanto el semáforo de la pandemia luzca el color amarillo y la Nueva Normalidad se instale definitivamente, Julissa anunciará una serie de conciertos de La Onda Vaselina, pues en convenio y buena comunicación con la agrupación ex OV7, decidieron que Julissa aporte su nombre y experiencia para montar una gira internacional y así dejar a un lado la relación comercial que tenían con BOBO Producciones, propiedad de Ari Borovoy, integrante del grupo que está de acuerdo en participar con la banda aun cuando no pertenezcan al elenco de su agencia. Para los que saben, esta es una gran jugada para que el único ganador sea el público, ese sector de fanáticos de esa agrupación muy querida no sólo en México, también en otros países de habla hispana.

TELEVISA REGRESA A SUS BASES

Emilio Azcárraga sorprende positivamente al producir, con el cineasta Gabriel Ripstein como director, el proyecto de misterio Extraño enemigo, una serie de 8 capítulos que provoca al teleauditorio a permanecer de principio a fin pegado a una trama que genera emociones poco frecuentes al presenciar episodios históricos de nuestro país, como lo es el 2 de Octubre, en donde con ficción cuentan el drama de los jóvenes estudiantes que pretendían defender sus ideales ante un gobierno represor.

Basado en un personaje de Fernando Barrientos al que el magistral actor Daniel Giménez Cacho da vida, Extraño enemigo es uno de los proyectos más innovadores de la televisora de San Ángel, que da muestras de maestría para hacer TV de gran calidad, con técnicas cinematográficas que ojalá y llegue pronto a los canales abiertos, y no se quede solo en la plataforma de Amazon Prime Video, en donde pueden ver ya esta serie que los entretendrá de principio a fin. Estoy seguro de que se quedarán con ganas de ver más producciones de esta calidad de la legendaria empresa que, si algo sabe hacer bien, es telenovelas. La serie es una grata sorpresa, y digo, si la armaron tan bien con esta historia, ¿qué esperan para darle continuidad?

Espero que hayan pasado un feliz y seguro Día del Padre, conservando la sana distancia para cuidarnos unos a otros. Sigan armándola, que yo haré lo propio.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro