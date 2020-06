Con mis corruptos no

Ser un funcionario público en esta administración es ser afortunado, por el simple hecho de trabajar en el Gobierno Federal, en la mal llamada Cuarta Transformación, ya no eres corrupto, no importa lo que hiciste en el pasado, menos lo que hagas hoy como funcionario de este gobierno.

Es irrelevante que tengas un pasado dudoso como político, no importa que no puedas justificar tus casas, tampoco que uses relojes de lujo, que tengas propiedades en Estados Unidos, que tu familia trabaje para ti o que desde tu puesto le otorgues contratos a tus familiares, nada de eso importa en esta administración.

No solo no hay investigación alguna, cualquier sugerencia de corrupción se convierte en una ofensa directa contra el mandatario y su gobierno. La respuesta será desde lo más alto de la autoridad, con unos tuits en cascada de todos los funcionarios que son más que lamentables, siempre acompañados de los mensajes en redes sociales que insultan y ofenden.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se cansó de hablar sobre el combate a la corrupción durante sus más de 10 años de campaña, tanto enfatizó en ello que la gente lo creyó. Hoy, por el simple hecho de haber apoyado al mandatario en campaña, no solo tienes la suerte de ser funcionario público, sino también de serlo impune, porque hagas lo que hagas nadie te va a investigar.

La señal es clara, los funcionarios no serán investigados en este gobierno. Todos ellos tienen vía libre para hacer lo que quieran, podrán enriquecerse y hacer negocio, porque lo mejor que les pudo pasar fue ser funcionarios corruptos en el gobierno que dice acabaría contra la corrupción. Porque en este gobierno el presidente no se equivoca y como no se equivoca, no hay nada que perseguir, porque nadie roba en su gobierno.

López Obrador ha sido claro, en su gobierno no hay corruptos. Aunque existan pruebas, dudas o un historial que en muchos de los casos deja muchas dudas sobre el actuar de los funcionarios, no importa. Tal vez el mandatario piense que, aunque sean corruptos, son sus corruptos y con ellos nadie se va a meter. Porque sus corruptos no están en otros partidos y lo apoyan y si lo apoyan no hay nada que los inculpe, porque él lo dice, así de simple.

