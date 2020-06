En “Inicio de Sesión” conoceremos la entraña del teatro

A todos los que nos gusta el teatro imaginamos cómo se produce y todo lo que conlleva; pero sabían ¿que cuando se escoge al elenco siempre hay una primera lectura? En ella se conoce a los personajes, se ve la psicología de cada uno de ellos, el porqué actúan y reaccionan de tal forma.

Ahí es cuando el director da las indicaciones de cómo deben matizar el texto, dar las acotaciones de pausas, respiros, intensidad de la escena, etc. Creo que nunca nos imaginamos todo el trabajo que lleva una lectura dramática.

Pues todo esto lo podemos ver en “Inicio de Sesión”, este es un proyecto del joven talentoso director y dramaturgo Reynolds Robledo quien de la mano de otras dos estupendas colegas cómo Ximena Escalante y Conchi León elaboran textos para un grupo de actores que por primera ves leerán la obra.

Y obviamente se necesita un master en dirección, y que consiguen a uno de los mejores en su ramo y que también es el director de la Compañía Nacional de Teatro y me refiero a el maestro Enrique Singer. Él llevará la batuta y ritmo de estas lecturas. ¡Y ni se imaginan el elenco! El viernes pasado dirigió a Marina de Tavira y a Luis Gerardo Méndez.

Ahí me di cuenta de cómo un actor se enfrenta a lo desconocido de una historia, con su talento debe sensibilizar de inmediato con el carácter del personaje, meterse en su piel, casi, casi respirar como él. Imagínense todo eso lo hacen a puerta cerrada, sin público, para después pasar al ensayo. El siguiente viernes podremos ver a Ludwika Paleta con Mónica Huarte.

Esto también dará pie a que muchos actores trabajen con compañeros que nunca lo había hecho. Cada viernes podremos ver a elencos diferentes como a Regina Blandón y Juan Manuel Bernal, Gabriela de la Garza y Alejandro Speitzer, Alan Estrada y Alejandro de la Madrid, y finalizarán Silvia Navarro y Andrés Zuno. No les quise platicar antes de este proyecto hasta verlo. Y me pareció un experimento muy bueno. Porque no veremos teatro, lo que veremos es el trabajo de mesa cómo se le conoce en el argot teatrero.

Aquí lo veremos en vivo, vía streaming, pagando y un boleto de $120 pesos. Pero lo recaudado por función, no irá al bolsillo de la producción, sino de La Casa del Actor, que ahora que están parados los teatros, producciones de tv, series y cine por esta pandemia, pues la ANDA no puede recaudar fondos. Y por consiguiente de ellos dependen los residentes de esa institución.

Así que ¿por qué no ayudamos a comprar un boleto para que pueda subsistir en esta crisis nuestros actores retirados? Hagamos algo por ellos ahora que lo necesitan y de paso aprendemos algo nuevo. Adquieran su boleto a esta gran intimidad en www.ticpass.mx y a disfrutar de el mundo del teatro.

