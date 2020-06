Las niñas y los niños también mueren por Covid

Daniel llegó a un hospital de Guanajuato, con sus signos vitales muy por debajo de lo normal, su oxigenación era menor al 70%, cuando el ideal es de 90%. De acuerdo con los reportes médicos el menor presentaba dolor de cabeza y dificultad severa para respirar. Murió en los brazos de su padre dentro de un taxi. Cuando el personal de salud acudió a brindarle atención, ya no contaba con signos vitales. Tenía 14 años.

Quisiera que la historia de Daniel no se repitiera, que no se leyeran más en los diarios, sin embargo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), hasta el 15 de junio, habían fallecido 67 menores por Covid-19.

La Secretaría de Salud reportaba hasta el 16 de junio un incremento de contagios en este sector poblacional, 3 mil 315 casos, un incremento de 2 mil 422, cuando en mayo sumaban 893. Las entidades que registran más decesos en menores de 18 años son: Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato.

El pasado 15 de abril en Tabasco, se suscitó el primer fallecimiento de un menor debido a la pandemia, se trataba de una pequeña con Síndrome de Down, que padecía una cardiopatía congénita y que complicó su estado de salud.

Poco se habla de las niñas, niños y adolescentes en la pandemia, sus muertes son vistas como una más que suman a las más de 20 mil que se han contabilizado en todo el país, es como si este sector de la población no existiera en México, por ejemplo, basta con revisar que dentro de los 25 programas prioritarios del gobierno federal no aparecen ni se mencionan.

Pero para amenizar las conferencias nocturnas del vocero de la pandemia, las voces de las niñas y los niños sí son consideradas, como ocurrió el pasado 30 de abril. Desde antes de la pandemia y durante la misma no han merecido una mínima mención y consideración, y menos aun, han sido el objetivo primordial de una política pública, solo están para socializar los encuentros con la prensa, ya sea por la mañana o en la noche.

“Perder un hijo es lo más doloroso que hay, no hay palabras que describan el dolor y el vacío que se queda. Cuando un esposo se muere, eres viuda; cuando los padres se mueren, eres huérfana, pero cuando un hijo se muere no hay una palabra que lo describa”, dice Regina López, a quien el virus le arrebató a Iván.

Iván padecía de problemas pulmonares, a los tres años tuvo una pulmonía que lo dejó sensible; dos años después, el coronavirus lo durmió para siempre, como expresa su mamá. En su familia no se explican dónde lo contrajo, pues hasta ahora nadie más ha presentado síntomas, ni han salido de casa, pero sí recibieron visitas.

“No culpamos a nadie, sabemos que es una enfermedad que no se puede controlar, que no avisa, no presentó los síntomas que dicen en la tele, solo de repente le subió la temperatura, comenzó a tener problemas para respirar, y al paso de unas horas, las uñas y los labios se le pusieron morados. Corrimos al hospital, y aunque lo atendieron, el cochino virus ya había hecho de las suyas. Ahora es nuestro ángel”, señaló su madre.

Las niñas, niños y adolescentes no existen, son invisibles en las prioridades de este gobierno, y también, en muchos ámbitos de la vida de nuestro país.

“El trato que se le da a los niños es el que ellos luego darán a la sociedad”, Karl Menninger.

