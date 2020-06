Apoyar a quien menos tiene

La batalla más grande de la pandemia se refleja tras las escasas o nulas políticas, sociales y económicas, en las que muchos gobiernos se esconden. Son pretextos para no actuar correctamente y apoyar a los más necesitados en este momento en que las y los mexicanos la pasan muy mal.

Y mientras las llamas de la epidemia consumen vidas, sueldos y el bienestar general en todos lados, instituciones mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzan recomendaciones a todas las naciones para integrar programas económicos para la población. Tan sólo en América Latina, países como Argentina, Belice, Brasil y Chile han optado por este tipo de apoyos y ¿por qué en México no?

Urge un apoyo económico para todos los mexicanos y no podemos ignorarlo, porque las reducciones salariales a funcionarios públicos y los descuentos en algunos pagos no bastan. Y lo son aún menos cuando en abril se reportaron 12 millones de personas sin empleo, una cifra que incrementará si no hacemos nada.

Se debe hacer mucho más para enfrentar esta tormenta perfecta invocada entre la crisis sanitaria y la debilidad económica nacional, porque la gente se ha sacrificado duramente para contener el virus privándose en confinamiento por más de tres meses.

Por eso en la Cámara de Diputados, promoví la creación del Ingreso Básico Universal (IBU), junto con el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN). Un apoyo económico directo por 3 mil 207 pesos para cada mexicano con lo que se podrá llevar lo básico a casa en estos tiempos difíciles.

De no hacer nada, continuaríamos con el ala caída frente al crecimiento de contagios y defunciones, el incremento de negocios cerrados, la disminución cada vez más prologada de la actividad productiva, además de acentuar la reducción de la inversión privada. Este escenario convoca un crecimiento en el índice de despidos, vulnerando a los que menos tienen.

Urge el IBU y no hay razón para no entrarle, ya que para hacerle frente a problemas extraordinarios tenemos que tener soluciones contundentes. La emergencia requiere de una intervención excepcional y rápida, y vamos tarde. Es por todos los mexicanos, los neoleoneses, por los guadalupenses. ¡Es ahora!

