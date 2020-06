La necesidad de la música

No es un secreto, que en esta ocasión la crisis nos alcanzó a todos, y cada ser humano que habita el mundo está mirando desde cada una de sus trincheras. No obstante, son los artistas quienes ahora llevan la batuta, ya que con sus creaciones, le han permitido a la sociedad mirar más allá del caos.

Julieta Venegas es una mujer que durante años se ha encargado de esparcir energía y buena vibra con sus canciones, y sin importar que hoy en día lo está haciendo de una manera diferente, se mantiene firme en crear.

La realidad de la cantante, y de todos los mexicanos, es que desde hace más de tres meses nos hemos embarcado en un nuevo estilo de vida, en el que el convivir se da a través de una pantalla, en que las risas se comparten en texto y las demostraciones de amor llegan en forma de emoji, hoy no estamos cerca fisicamente pero estamos con quienes debemos estar por medio de la tecnología.

“Es muy fuerte, porque yo creo que si todos los gestos y la manera de relacionarnos ha cambiado, yo si extraño abrazar a mis amigos, pero esto es lo que tenemos por ahora y debemos acoplarnos a ello.”

Lo que queda clar es que estamos viviendo como una nueva vida en donde hay gente nueva, gente que pudieramos no conocer en persona, gente que sentimos a traves de una pantalla o una red social, pero gente al fin, es un despertar para quienes no teniamos esas costumbres.

“Lo que pasa es que ahora nos encontramos con la necesidad de compartir de alguna manera y yo creo que en la música lo que tenemos es esto, la necesidad de cantar una canción así despojada completamente, y no sé, también hay algo en eso.

“Y pues es lo que tenemos ahorita, porque no hay la posibilidad de un show gigante con luces y todo, tenemos la posibilidad de que yo desde mi casa pueda cantarles y a mí me parece como que es lindo, tenemos esto y yo nunca había tenido tanta vida digital como la tengo ahora, puedo hablar con mis amigas de Tijuana y del DF, con mi familia en Tijuana, no sé, también hay algo en esto que me parece lindo, y digo: ¡qué locura!, de repente despertamos en el mundo digital.”

La música, ha funcionado como pegamento social; y es que sin importar el momento en el que llegue, la música tiene esa magia que logra unir, aún sin estar en el mismo sitio, logra generar sentimientos en millones que puedan o no estar escucahndola de manera simultanea y si hablamos de las canciones que vieron la luz en la pandemia muchas nos han venido a obsequiar: MENSAJES DE UNIÓN Y ESPERANZA.

Mensajes que nos aseguran que pronto podremos volver a comernos el mundo desde fuera y no desde nuestros hogares, que pronto estaremos una vez más reunidos en familia.

“Yo siempre he pensado que las canciones son como fotos, son garantías de lo que alguna vez viví en mi vida, de cómo me sentía en ese momento, de lo que quería hablar y eso me parece muy interesante y chistoso, me puse a escribir canciones por necesidad, se convirtió en algo terapéutico para aliviar la incertidumbre, hacer una canción es lo que me salva en estos momentos, la verdad”.

Y es que tal como lo menciona la artista, la música es terapéutica, es un calmante directo al corazón, un remedio que alivia la incertidumbre y promueve la calma, ya que en estos tiempo es muy importante crear vínculos y crear comunidad, y no hay mejor manera de hacerlo que a través de las canciones canciones de ritmo, esperanza y corazón, canciones que nos lleven a donde nuestra necesidad emocional requiera para seguir adelante en esta puesta en escena llamada vida.

