¿Y el final de la pandemia?

Los inventos de Hugo López-Gatell se colapsan cada día que pasa, mientras el eterno pico de la “próxima semana” pinta un verdadero descontrol en todo el país con todo y un incremento constante en los contagios que superan la barrera de los 190 mil.

Con estos resultados se ha vuelto imposible para esta administración ocultar su ineficiencia para hacerle frente a la pandemia, pues hace dos meses el subsecretario de Salud predijo que el final de la epidemia sería el 25 de junio; es decir, ayer.

Es así que la falacia que se intentó vender, disfrazada de verdad, se cae a pedazos porque no sólo estamos lejos que ver terminado el primer ciclo de la epidemia, sino que (al término de esta columna) los contagios diarios siguen subiendo, revelando que el virus esta fuera de control en México.

Tan sólo, para contextualizar el grave problema de salud que enfrentamos, la proyección de López-Gatell fijaba entre el 8 y 10 de mayo el pico máximo de la infección, un hecho que se sigue esperando, sin saber cuando llegara ese día. Y lo más grave no son las mentiras o la falta de protocolos enfocados a frenar el coronavirus; la verdadera tragedia yace en las más de 20 mil personas que han fallecido, mientras las perspectivas de alcanzar las 30 mil defunciones ya no se ven lejos.

Poca importancia tiene que el subsecretario admita que sus estimaciones son pobres contra la realidad. Urge actuar con medidas rigurosas, evitando los escenarios más graves del mundo en materia de esta pandemia, los cuales para nada están lejos de nosotros.

Tan sólo, nuestro socio comercial del norte tiene un incremento de contagios constante que ya supera los 2 millones de casos, encabezando la lista mundial publicada por el mapa COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins.

Ahora Estados Unidos mantiene el primer lugar en el mundo de contagios y las defunciones tocan los 122 mil casos con un nuevo repunte en estados donde se comenzaban a levantar restricciones como Georgia y Florida. Y muy de cerca lo sigue el caso de Brasil, donde el coronavirus encontró al anfitrión perfecto en Sudamérica.

Y aunque el país dirigido por Bolsonaro mantiene un contagio muy extendido, nunca se emitieron reglas de distanciamiento social como en E.U.A. Es así que Brasil ya suma más de un millón de casos.

En la lista lanzada diariamente por la Universidad Johns Hopkins, México ocupa el lugar 12, superando por mucho a naciones como Panamá, Bolivia y República Dominicana, donde aún no tocan los 30 mil contagios.

En estos reflejos se nota un patrón que el gobierno mexicano parece tomar de guía, pues las mentiras que buscan sepultar la verdad en lugar de enfrentarla con medidas adecuadas posponen una semana más el pico de contagios que a estas alturas no sabemos cuándo será, por lo cual lo importante es que nosotros como sociedad sigamos aplicando nuestras medidas de prevención y una de ellas es #QuédateEnCasa es por tú bien…

