Regresan a conciertos masivos la banda El Recodo y los Recoditos

Las empresas MB Entertainment y LGA Entertainment son las primeros en realizar un concierto para el mes de agosto en Estados Unidos con un cartel importante, en el que mezclan tres géneros musicales: norteño, regional mexicano y mariachi, al que han titulado, La Invasión.Ramón Ayala, Marca NP, Banda Los Sebastianes y el Mariachi Vargas se unen por primera vez junto a El Recodo y Recoditos después de más de tres meses sin poder trabajar en un lugar público, por lo que apenas se anunció el concierto en la página de las empresas organizadoras.Calibre 50 ha sido mencionados como parte de este proyecto, aunque en la promoción que comienza hoy lunes, ellos no aparecen. Pero este baile marca el aparente regreso a la normalidad en la industria musical, mismo que en nuestro país aún no tiene fecha para pensar en algo similar, pues el festival Pa’lNorte, uno de los más importantes de México y el continente americano, acaba de informar que se cancelan las fechas del 11 y 12 de septiembre, como lo habían anunciado.YOUTUBE INVITÓ A GRUPO FIRME A TRABAJAR JUNTOS PARA UNA NOBLE CAUSALa plataforma de videos YouTube invitó a la exitosa agrupación oriunda de Tijuana a sumarse al elenco de figuras internacionales para que el próximo 4 de julio interpreten un tema durante una transmisión en vivo que tiene por objetivo entretener a toda la familia y recaudar fondos para La Cruz Roja y así ayudar a afectados por el coronavirus Covid-19.Grupo Firme cantará sin cobrar un solo peso y lo hará desde Tijuana, en donde cada elemento se encontrará en su respectiva casa, con lo que buscan concientizar al público de que tenemos que quedarnos en casa. YouTube invitó a cantantes de la talla de Thalía, Carlos Vives, Alejandro Fernández, Maluma, Farruko y Ricky Martin, entre muchos más, y tiene previsto dejar en su plataforma el video de ese majestuoso concierto para que siga generando vistas y continúe monetizándose, con la consigna de que produzca más dinero que será destinado completamente a La Cruz Roja Internacional.

ESTRENARÁN TEMA MUSICAL DE JENNI RIVERA

La familia Rivera se encuentra trabajando con la disquera Sony (casa disquera de la desaparecida Jenni) para elegir la canción de entre las muchas melodías que quedaron grabadas con la voz de La Diva de la Banda, para estrenarla el último trimestre del 2020. Allegados a la familia Rivera comentan que la música y los arreglos estarán a cargo de una banda sinaloense de gran prestigio pues la meta es superar al último éxito de Rivera, que fue “Engañémoslo”, mismo que se estrenó en febrero de este año.

MUCHAS NOTICIAS CON CIRO, PERO MALA IMAGEN LA DE IMAGEN

Hasta en las televisoras hay razas. Lo digo con un ejemplo por delante, como es el caso de la licenciada en comunicación Crystal Méndivil, quien aparece como co-conductora con Ciro Gómez Leyva en el noticiero nocturno de Grupo Imagen, quien no le hace honor a su nombre, porque es evidente que en ese canal no cuidan la imagen de sus conductores, como lo hacen Televisa y TVAzteca, que si bien no tienen un Departamento de Imagen como lo tienen Univisión o Telemundo, ofrecen a su talento estelar vestuario y los rodean de vestuaristas y maquillistas que aportan buen gusto para hacer lucir al talento. Y digo esto porque la experta sonorense de 37 años, graduada por la Universidad de Sonora, quien en Hermosillo condujo programas de revista, noticieros y hasta certámenes de Nuestra Belleza Sonora, luce pésimamente vestida para ser la periodista que comparte espacio con uno de los líderes de opinión más importantes de nuestro país, así que Grupo Imagen debe poner la misma atención que han puesto en descubrir talento como Crystal, pero deben pulirlo para que brille tanto que la gente no cambie del canal 3 y sigan cautivando e incrementen teleauditorio. Ojo, señores, que no es radio.

