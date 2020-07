Gloria Estefan es una gran estrella

Siempre les hablo en esta columna de series, películas, tv, conciertos, obras de teatro etc; pero en esta ocasión les contaré de un libro, “El otro lado del espejo”, es una colección de anécdotas que cuenta un reportero que ha dedicado 33 años al medio del espectáculo. Se trata de Víctor Hugo Sánchez; y aquí no es el protagonista, si no las historias de esas personalidades con las que trabajo.

Y no fueron unas pocas, fueron muchas como Rocío Dúrcal, Enrique Guzmán o Luis Miguel, nada más para que vean de qué tamaño de personajes se manejan ahí. Sin duda cuando te dedicas a esta profesión, uno de los sueños de cualquier reportero es plasmar esas vivencias en un libro. Les voy a contar algo; un día ya hace tiempo, nos invitó a comer a su casa; los comensales éramos Víctor Hugo, Martín Farfán, Moisés Castañeda y su servidor.

Entre todo lo que se platicó esa tarde, no recuerdo a quién se le ocurrió, le dijo, Víctor porque no haces un libro de todo eso que sabes y has vivido. Pues ahí había quedado esa idea, pero hoy ya se volvió realidad y me llena de gusto ver como mi amigo cumplió uno de sus sueños. Enhorabuena mi querido Víctor y gracias por este libro que nos entretendrá con tus relatos que casi, casi sentiremos que estamos ahí. ¡Felicidades!

Y si hablamos de satisfacciones, yo también tuve una la semana pasada. Pues tuve la fortuna de platicar con una leyenda de la música latina y me refiero a Gloria Estefan. Cuando me avisaba el TV Manager de Sony Music México, Juan José Sandin que iba a tener 10 minutos para entrevistarla sobre su nuevo sencillo “Cuando hay amor”, la neta me emocioné, mi cabeza daba vueltas pensando en lo que le iba a preguntar.

El día llegó, me envían la liga para conectarme vía Zoom, me conecté a la hora indicada y me dicen, ya está entrando Gloria, preparado. En eso veo que se abre otra ventana y decía Gloria Estefan, wow, mi corazón empezó a latir más, me sudaban las manos, me puse nervioso. En eso la veo sentada en un sillón de piel, a su espalda se veía un mueble donde habían muchas fotos, supuse que era su biblioteca.

Ella luciendo una blusa morada, pero no podía creer lo guapa que se veía, los años no han pasado por ella, en serio se ve igual que cuando comenzó con el Miami Sound Machine. No es que sea barbero y mucho menos, pero en verdad como decimos en México, es una traga años. En eso me dice ¿Cómo estás Ricardo?

Y yo por dentro zas, respóndele algo, contesta el saludo, que no te vea nervioso, etc. La saludé y comenzamos la charla. Comprobé que tiene un encanto natural, te habla con tanta naturalidad, tiene un encanto innato, aparte que te trata como si nos hubiéramos visto antier, es una dama.

Siempre sonriente, amable y fuera de todo lo que implica la promoción de su sencillo, ella estaba preocupada por cómo estábamos como pueblo, país, como hermanos, ya que para ella México fue quien la cobijó e impulsó su carrera -recordemos que “Siempre en domingo” era la catapulta para triunfar en Latinoamérica y Europa- en serio me quedé con un buen sabor de boca y una experiencia tan gratificante. Igual en una de esas sigo el ejemplo de Víctor Hugo, ¿por qué no?

