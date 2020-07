PolíticaConfidencial Beatriz Gutiérrez Müller parafrasea a Vicente Fox

• Beatriz Gutiérrez Müller “foxeó”. “No soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos”, respondió a un tuitero que le pedía atender personalmente a niños con cáncer que enfrentan desabasto de medicinas. El escándalo fue tal que lo mismo Reuters que The New York Times registraron el hecho. Aunque se disculpó, la crisis que se generó en redes no tuvo ninguna reacción de la estructura oficial de todo el gobierno, ante la “foxeada”. Porque, ¿quién no recuerda el “y yo por qué” de Vicente Fox presidente?

• AMLO celebró su “triunfo histórico”, pero quizá los malosos conservadores o neoliberales se empeñaron en exhibir la cruda realidad. Las muertes por Covid-19 al alza y, para colmo, una masacre de 24 jóvenes en Irapuato, que se suman a las de Minatitlán el año pasado y en días recientes otras en Oaxaca o Zacatecas. Pero bueno, el informe de este miércoles fue harto positivo.

•¿Olor a derrota? Por cierto, llamó la atención que en su mensaje de segundo aniversario el presidente volvió a insistir en que va a denunciar con todo cualquier tipo de fraude electoral en los comicios del 2021. ¿Acaso son barruntos de derrota en las urnas para la 4T?

• Olga Sánchez Cordero confirmó diversos ajustes en la Secretaría de Gobernación, como anticipamos aquí. Nos cuentan que el nuevo encargado de las finanzas de la dependencia, Héctor Martín Garza González, tiene la encomienda de mantener la austeridad y el cuidado en los recursos.

