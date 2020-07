PolíticaConfidencial Reunión AMLO-Donald Trump y sus polémicas

• AMLO-Trump y los opositores al encuentro. La carta que recibió Donald de parte del Caucus Hispano del Congreso por la visita del presidente López Obrador está firmada por tan sólo 13 de sus 38 miembros y dos vicepresidentes no estamparon sus poderosas. Es decir, una tercera parte de dicho Caucus y menos del 3% de la Cámara de Representantes, conformada por 435 congresistas. Habrá que estar atentos.

• Gerónimo Gutiérrez y Jorge G. Castañeda también tienen visiones encontradas de la visita presidencial. El ex canciller Castañeda la considera un error, pero el ex embajador en Washington opina que hay que aprovecharla y que, como en todo encuentro, hay costos, pero estos deben tratar de aligerarse para que sean lo menos onerosos. Sin duda el encuentro será de antología.

• El Mochomo desnudó un presunto caso de corrupción de una jueza. El personaje, señalado como principal responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, deja ver que en el Poder Judicial se corrompen. Felipe Calderón chocó muchas veces con el tema, pero quizá sea una oportunidad de oro para la 4T de cumplir una de sus promesas: no dejar impune la corrupción. A ver si es cierto.

• Hugo López-Gatell admitió que la cifra de víctimas por Covid-19 puede ser tres veces mayor. Tras la revelación en el sentido de que son casi 18 mil los que no contabiliza Salud, que oculta, en un corte al 19 de junio… a pregunta expresa el subsecretario dijo: “no nos quedemos con la simpleza, de que “ocultan”, no, no ocultamos”. ¿En serio, subsecretario?

