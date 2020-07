Christian Nodal camina sobre el filo de la navaja

El sonorense, Christian Nodal le está buscando chiches a las culebras, porque está olvidando que los medios de comunicación lo ayudaron a dar a conocer su enorme talento como cantante, compositor y músico y aparentemente eso no importa para él; pero al distanciarse de periódicos, revistas, radio y medios especializados en TV, parte muy importante de su público que no tiene acceso a redes sociales, ni siquiera se enteró de que estrenó un disco con 7 temas hace unas semanas. Le va bien y lo que le sigue de bien en plataformas digitales, pero aislarse de la prensa y olvidarse de dar entrevistas individuales le costará infinidad de títulos. Debe considerar que si bien no está obligado a tener talento para manejar su carrera, sí debe de valerse de gente especializada en ese rubro: y aunque tuvo gente con talento para manejarle la prensa y las relaciones públicas, por segunda vez le ha dado las gracias y ha concluido la relación laboral. Y seguramente es porque prefiere escuchar el canto de las sirenas; le deben inflar el ego palabras como “eres el mejor, eres único, eres espectacular”, y es como tantos artistas talentosos que han despegado los pies de la tierra y han preferido hacer caso de ignorantes de la industria.

Christian Nodal, debe de aprender de los viejos lobos de mar, y para muestra, un botón: Armando Manzanero le declaró a mi colega Diana Urdapilleta: “Yo siempre atenderé a la prensa y a cada miembro de los medios de comunicación porque lo que soy, se los debo a ellos y los jóvenes artistas la han tenido fácil, pero para permanecer hay que ser agradecido”.

GABRIEL ROA REGRESA A LA RADIO

El 13 de Julio vuelve El Roa Show a MVS Radio, gracias a la invitación de su director, Andrés Salazar, quien habló con Gabriel Roa y harán mancuerna para regresar al cuadrante a uno de los personajes más conocidos de la radio en el género del regional mexicano, y la decisión de El Topo seguramente será acertada, pues es una voz que se suma a la del resto del equipo que lograra mantenerse como La Mejor, y hacerle honor a ese nombre. Desde tierras regias mandamos suerte al Roa Show.

PEDRO FERRIZ DE CON DARÁ CONFERENCIAS VÍA DIGITAL

Pedro Feriz Híjar, Dore Ferriz y el papá de ambos, el periodista y ex aspirante a la Presidencia de nuestro país, Pedro Ferriz de Con, impartirán conferencias el próximo sábado 11 de julio a través de www.liveevents.mx. “La Nueva Humanidad” es el tema que el hijo de Ferriz dará en lo que titulan Convención Central y en él, Híjar aparecerá de 11 a 12 pm, mientras que su hermana, Dore, dará la Guía del Tragón, y brindará información para aprender a comer. Ella estará de las 13 a las 14 horas y la cereza del pastel es el líder de opinión Pedro Ferriz de Con, quien se convierte en el primer periodista en dar una conferencia en plataforma digital. El comunicador tocará el tema “El Fin de la Era Contemporánea”. Los interesados deben ingresar a la página antes mencionada y ahí conocerán las bases y los precios.

NATALIA SOSA, DE CANTANTE A COCINERA

La productora, actriz y cantante de musicales se encuentra sin trabajo y con cuentas por pagar, así que en compañía de su pareja se ha puesto a vender comida para llevar en la Ciudad de México. Y es que es bien sabido que no hay fecha para que los teatros reabran sus puertas y es de lo que Sosa vive, así que quien viva o ande por la ciudad y desee probar el sazón de la cantante, solo tiene que contactarla a través de sus redes sociales y hacer un pedido tanto para pasar por él como para que se le mande a domicilio a través de las plataformas usuales.

RICKY MARTIN DONÓ 400 DESPENSAS PARA ANCIANOS

El cantante puertorriqueño compró por internet paquetes de comida y los envío a gente necesitada en Puerto Rico y Miami. Y los responsable de tan buen gesto fueron sus hijos, quienes preguntaron a su papá: ¿Como has ayudado a la gente donde naciste y a las personas que no tienen que comer en nuestro condado? Ricky, que no es ajeno a las labores altruistas, le pidió a una amiga cercana le recomendara un sitio que reuniera las características para poder comprar con ese proveedor, y en compañía de sus hijos, se encargó de elegir y armar las despensas con productos de primera necesidad. Bien por Ricky, que sí que sabe armarla en grande.

