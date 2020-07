Lo que usted diga Mr.Trump

El día de hoy arranca la primera gira internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, el país que eligió para salir de nuestro territorio fue Estados Unidos. No fue para hablar con nuestros migrantes, quienes han sufrido en carne propia el racismo en aquel país del norte, fue a estrechar la mano del presidente norteamericano que más ha insultado a los mexicanos, quien más nos ha denigrado y ofendido, Donald Trump.

No es en el contexto de la defensa de los connacionales, tampoco es un reclamo enérgico a la construcción del muro que un día sí y otro también presume Trump, tampoco es una visita para exigir que se detenga el tráfico de armas por el que México ha tenido los meses más violentos en su historia, ni si quiera para reunirse con migrantes que abandonaron México para tener mejores condiciones, no de eso no hay tiempo en esta visita. Toda la gira se resume a un par de eventos para celebrar el nuevo Tratado de Libre Comercio.

Si bien no es menor el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, se hubiera esperado mucho más de esta primera reunión con Donald Trump. El mandatario mexicano parece haber perdido la ruta de la dignidad y defensa de los migrantes, de todos los mexicanos que se sienten ofendidos por el mandatario norteamericano, parece que olvidó cómo defender a sus gobernados, parece que está perdido.

Esta misma semana y horas antes de la visita de AMLO a Washington, el presidente Donald Trump tuiteó imágenes de su muro en Arizona, una provocación. La respuesta del mandatario mexicano fue nula, apenas en su conferencia matutina, previa a su salida a EUA, señaló que es dueño de su silencio y aunque iba a opinar sobre los migrantes, no confrontaría. No se trata de confrontar, sino de tener una posición firme señor presidente, ya hasta eso es mucho pedir.

El gobierno de México le está haciendo el juego al gobierno de Donald Trump. No es casualidad que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, haya evitado asistir a la reunión, que en un principio se planeó como trilateral. A pesar de los argumentos sobre su agenda previa, la señal de Trudeau es clara, no acudir al encuentro a quien más beneficia es a Trump. Menos en medio de la pandemia, menos cuando AMLO y Trump no utilizan cubrebocas y el propio Trudeau ha sido enfático en la medida para prevenir contagios.

La dignidad de nuestro país no pasa por el inquilino de Palacio Nacional, veremos en las siguientes horas las imágenes en las que ambos presidentes se felicitarán y adularán. Mandatarios que han recibido críticas en sus países y que hoy pretenden que en una foto en la que se les verá sin cubrebocas sea suficiente. Sin duda, que en este encuentro los ganadores no somos los ciudadanos, nada que celebrar.

