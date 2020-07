La música habla por sí sola

Uno de los compositores y cantantes más importantes que tiene México, sin duda alguna es Leonel García, cumple todo lo que se necesita para impactar con inspiración, emoción y credibilidad, ha hecho prácticamente de todo en el mundo de la música, ha vivido y tocado el máximo nivel que la fama puede tener para un artista y la intimidad que se guarda para los que soportan el carruaje cuando se tiene que volver a empezar, en estos días nos cuenta es complicado encontrase con el ambiente para crear, para escribir canciones.

“Bueno para mí han sido días muy difíciles, porque yo tengo una rutina muy particular cuando voy a componer, y tengo como que ciertas necesidades de desconectarme de todo, e irme a otra ciudad, encerrarme en un departamento solo, como loco a componer, y ahorita no se puede. No hay espacios donde esconderse, y no hay a dónde ir.

“Componer, se vuelve mucho más complicado, al menos para mi, y supongo que también tiene que ver si tienes o no familia, si eres soltero, y tienes tu depa, pues tienes tiempo, y ahí si te da un poco más de tiempo de componer, pero cuando eres un padre de familia pues ya no, entonces es como que tienes que andar escondiéndote de todos en la madrugada. Lo que si he podido hacer es producir, porque ahí me meto al estudio y tengo un poquito más de chance, pero yo si estoy esperando que todo esto pase para agarrar inspiración”.

Esta pandemia, nos ha puesto en una situación antinatural, pues la vida, la rutina, la música y hasta el amor, están atravesando momentos complicados. Sin embargo, la única cosa de esta lista que mantiene viva al resto es la música. La música, es ese motor, que a pesar de que nos ha movido durante siglos; hoy forma parte indispensable de esa luz que enmarca el final de esta crisis.

El cantautor mexicano, se ha mostrado ansioso de volver a la vida de antes, y aunque quizá sea un proceso largo y complejo, lo importante está en saber que lo quieres, y hacer algo por obtenerlo. Hace más de cuatro meses, Leonel García dejó una gira inconclusa, gira que está deseoso de recuperar, para volver a sentirse vivo, y en contacto con esas personas que durante años han seguido su trayectoria.

“De entrada, recuperar el tour, volver a la gira. Me veo tocando en vivo, me veo invitando a algunas personas para algunos duetos en este disco nuevo que estaría bueno, que lo hiciéramos persona a persona, y los trajéramos al estudio, pero tenemos un show bien padre, y llevábamos apenas dos shows, en Tijuana y luego Monterrey y se tuvo que cancelar el tour, entonces tenemos como esta gran pendiente, hicimos un show precioso con visuales con proyecciones, teníamos un rollo súper ambicioso, y los dos shows nos dieron mucha emoción, así que lo que trataríamos de hacer, es reactivar el tour.”

Además de expresar su emoción por reanudar su tour, Leonel hizo una de las afirmaciones más reales que he tenido el placer de escuchar: “Hoy tenemos muy claro lo que se siente que te quiten lo que más amas”.

Y es cierto, sin previo aviso y de un día a otro, nos arrebataron lo que teníamos, mas también tenemos claro que hoy la esperanza viene en forma de canción, y que sin importar en qué forma venga, la música siempre es un paso para domar al mundo.

