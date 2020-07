PóliticaConfidencial AMLO abre agenda... en El Cardenal

• AMLO en El Cardenal. El presidente, sin cubrebocas, abrió espacio a su agenda y fue con su esposa Beatriz Gutiérrez a comer al restaurante, comedero político, del Centro Histórico de la CDMX. Ya no se aguantó quedarse en casa y salió… aunque los números por contagios por Covid-19 siguen sin ceder.

• PRI, PAN, PRD… ¿juntos? El tema de una alianza opositora que incluya al tricolor sigue avanzando entre la clase política. Lo que adelantaron la semana pasada los líderes perredistas y priistas comienza a tomar forma. Pero otros insisten en meter a Movimiento Ciudadano, a pesar de que sus dirigentes se ven solitos compitiendo en el 2021…

• José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous José Franco y la ex titular del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, Julia Tagüeña Parga, insistieron a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que el golpe no es a ellos o al Foro, sino a la ciencia, porque no sólo se desconoció la autonomía del organismo, sino porque le recortaron los recursos. El golpe a la ciencia, pues, es el meollo del asunto.

• #YoDefiendoAlINE se convirtió en el grito de batalla en redes sociales. No es para menos, el próximo 22 de julio la Cámara de Diputados habrá de elegir a cuatro consejeros. Hay buenos perfiles, mujeres, pero también hay temor de que Morena quiera meter sus caballitos de Troya para que su Llanero solitario en el INE pues ya no se sienta tan solito. Eso dicen. Habrá que estar atentos.

