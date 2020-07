Democracia sin fronteras

En estos próximos días escucharemos mucho sobre el INE y esto es porque según se ha establecido en la Cámara de Diputados el próximo lunes 22 de julio habrá de elegirse a los cuatro consejeros que cubran las vacantes que existen en el Consejo General desde el pasado 3 de abril, según se ha dicho dos mujeres y dos hombres que serán designados ese día para estar los próximos nueve años en el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral.

En principio la responsabilidad de determinar a los finalistas corresponderá al Comité Técnico de Evaluación que se integró con la participación de tres instituciones independientes entre si, la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y la propia Cámara de Diputados, siete distinguidos miembros que definirán el 16 de julio a la lista de 20 finalistas agrupados en cuatro quintetas, los Diputados deberán elegir a uno de cada quinteta, tentativamente habrá dos de mujeres y dos de hombres.

Hay mucha expectativa por los nombramientos, ya que como vemos a estos consejeros les tocará dirigir las elecciones de 2021, 2024 y 2027 es decir elecciones fundamentales para el proyecto de la 4T y de AMLO, lo ideal sería que como se ha dicho los nombramientos tengan el consenso; es decir que todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados los vean bien y les den el voto de confianza y no se perciba el nombramiento como un abuso de la mayoría morenista y sean descalificados antes de sentarse en la mesa.

El que los nombramientos no sean cuestionados o no lo sean demasiado, ayuda a la credibilidad de la institución y a la credibilidad de la democracia, lo que ayuda a la estabilidad política en México y a la confianza de México en el mundo, para inversiones, para turismo y para comercio, el que desde ahora se cuestionen las próximas elecciones no ayuda a tener un clima adecuado para su realización, ni para que se tenga confianza en los gobiernos que serán electos, los próximos 9 años.

A pesar de ser un nombramiento político sería lamentable que el nombramiento se politizara y se aprovechara para debilitar o destruir al INE, recordemos que si bien el presidente López Obrador cuestiona al INE y los resultados de 2006 y 2012 este cuestionamiento no es algo generalizado por parte de todas las fuerzas políticas, ni sectores sociales, ni gobiernos estatales o municipales; en general todos han respetado los resultados, acatado el mandato de las urnas y reconocido el trabajo de los miles de ciudadanos funcionarios de casilla, el día de la elección.

Justamente un antecedente que perjudicó al IFE y su credibilidad fue en el año 2003 que se nombró a los conejeros sin el aval del PRD una de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados en ese entonces y este antecedente perjudicó su credibilidad en 2006 y abonó a los cuestionamientos de los resultados, esperemos que ahora no se tenga el mismo desenlace y no sea todo una estrategia para el mismo propósito de debilitar a la institución y cuestionar en 2021 los resultados electorales; los ciudadanos que confiaron en el proceso de selección, participando en él y los mexicanos que confían y reconocen al INE, no lo merecen.

Si se dice que es un INE ciudadano es por que justo es esta institución la que nos invita en cada elección a ser funcionarios de casilla y convertirnos en las autoridades que reciben y cuentan los votos de los demás vecinos, esta es la fortaleza del INE y de nuestra democracia, no la maltratemos por ambiciones políticas electoreras.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro