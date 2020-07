Fernanda Castillo impacta con “Cuidado con lo que deseas”

Mencionar el nombre de Celia Cruz es de hablar de la música cubana. Fue una cantante que puso en alto la salsa, rumba, guaguancó, son, los boleros, en fin, todo lo que le pusieran a cantar, esta mujer lo en hacía grande. Mañana se cumplen 17 años de su partida debido al cáncer de cerebro que padecía. Me encargaron una entrevista con alguien que la conoció y que haya convivido con ella; para eso me puse a pensar ¿quién podrá darme ese testimonio?

En eso recordé que la persona ideal sería el señor Jesús Gallegos. Quien fuera el director de la revista de espectáculos por décadas y que se conocía al derecho y al revés el mundo del espectáculo. Y así lo hice, le llame y con todo gusto me daba la entrevista, me dijo. Debo decirles que este gran periodista fue unos de mis maestros más queridos.

Con él aprendí a visualizar de otra forma mi fuente, aprendí a dar un paso adelante, a pensar en lo que la gente no veía y obviamente a presentarlo. Fue una gran etapa haber trabajado en TvyNovelas bajo la dirección de Don Chucho Gallegos.

Cuando empezamos a platicar de Celia, bueno, no les quiero decir todas las anécdotas que me platicó. Desde que la conoció en Cuba cantando en el Tropicana, cuando llegó a México y de que eran de esas amistades que ya no hay, entre un periodista y una artista. Que podíamos saber cosas muy personales sobre la estrella, pero sólo interesaba publicar sobre la vida profesional.

Este señor es una enciclopedia viviente, ha conocido a todo mundo. Hasta le dije que porque su hijo que se dedica también al periodismo, Armando Gallegos, le podría hacer una biografía, dónde cuente todo ese bagaje, en serio sería un gran libro.

Este ocho de agosto llega a la pantalla grande, si así lo permiten las autoridades, una película que me atrapó desde el principio “Cuidado con lo que deseas”. Protagonizada por Fernanda Castillo, Juan Ríos, Iván Arana y Valery Sais. Este thriller psicológico es muy bueno, me enganchó de principio a fin, me tenía siempre en suspenso, nunca imaginé ver a Fernanda dar otro giro en su carrera.

El trabajo de Agustín Tapia quien es el que dirige este barco, es maravilloso, ya que hizo que los personajes transmitieran ese miedo, suspenso que sólo veía en películas de Hollywood, y que por fin pude ver una cinta mexicana con esa calidad. También el trabajo de los actores Juan e Iván es excelso, nunca imaginas en lo que acaba.

Pero si vamos a reconocimientos, Valery se lleva uno muy especial, que talento tiene esa niña, te la comes por completo. Pareciera que ves una película de terror, pero no, es lo único que puedo decirles. Espero que sí podamos verla este ocho de agosto en las salas del país.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro