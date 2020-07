Paty “La Mexicana”

Es Paty Cantú, una artista que creció con un objetivo en la mente: hacer música para conectar con la gente y esto es precisamente lo que la ha llevado a poner su nombre en la mira de miles de personas que escuchan sus canciones y se identifican con cada letra y cada sonido.

“Antes era una persona muy dura conmigo misma, pero hace algunos años aprendí de una frase de mi mamá porque un día me dijo: ‘yo me quiero tanto, que me perdono aún mis peores errores, me doy una palmada en la espalda y me digo ¡ADELANTE!, continua, tú puedes’ y es una persona muy humilde, o sea no es de soberbia, no es de egoísmo, que uno confunde eso con el amor propio. Pero antes yo no me perdonaba nada, pero ahora me veo al espejo y me perdono muchas cosas, pero no es un drama es una cosa bonita de aceptación”.

Recientemente, la artista hizo que dos canciones vieran la luz. Sin embargo, salió de su zona de confort y nos sacó también a nosotros de la nuestra, pues regresó con sonidos distintos a lo que estábamos acostumbrados de ella. Mas eso, le dio la fuerza suficiente para saber cuán apegada estaba a México y a sus raíces.

“Estaba un poco cansada de ser una representante de un género en teoría como el pop, porque siempre hay expectativas como muy grandes, pero a veces se puede convertir en un tema muy limitado artísticamente y de repente se espera que hagas lo que está en la ola de lo que está de moda pero la verdad es que, yo siempre he sido muy rebelde en ese sentido, y a mi me interesa más vestir cada canción de cosas nuevas y que le haga a la gente sentir, y que se abran panoramas”.

En un mundo y en un país donde la inmediatez y la proximidad están tan arraigadas, es muy importante delimitar panoramas, abrir tu mente, tener el corazón preparado para cambiar y sobretodo para saber que el cambio siempre puede ser tu mejor aliado en la música.

“Se me antojó una canción, y yo pensé en México… pensé en que tiene una diversidad inmensa en todos los sentidos, porque en este momento de mi vida siento un agradecimiento especial por mi tierra, sé que todo lo que soy y todo lo que tengo me lo ha dado México, estoy orgullosa de nuestras mujeres, de nuestra música, de la gente trabajadora… quise mezclar cosas distintas de todo lo que podemos ser en todos los sentidos, entonces hice “La mexicana” que tiene trap, pero que es un trap hecho a mano, con una cumbia, con una melodía ranchera en el coro, y con estas frases de los grandes”.

Paty Cantú es el claro ejemplo de que sin importar las altas, las bajas, los tropiezos y los errores, lo mejor es hablar contigo mismo, aprender a perdonarte, aprender de todo lo malo, y resurgir dando la mejor versión de ti, es decir reinventarte.

“Estoy haciendo música por lo que siempre soñé hacerlo de chica, estoy haciendo música porque quiero acompañar a la gente y quiero divertir a la gente cuando sientan soledad, que se sientan comprendidos”.

Lo que es un hecho, es que ya se palpa madurez y se nota una artista hecha y derecha un artista que tiene mucho que entregar pero que alavés entregado mucho es Paty Cantú es la mexicana es la música que debe salir de nuestro país al mundo entero.

